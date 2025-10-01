VIDEO: New Holland vier 50 jaar van oesmasjieninnovasie
Sedert 1975 is New Holland se Twin Rotor™-stropers die onbetwiste markleiers in terme van kragdoeltreffendheid, kapasiteit, graan- en strooigehalte.
Ons vier 50 jaar van voortdurende ontwikkeling en verbetering van die CR-stroperreeks, toegerus met die nuutste tegnologie vir voortreflike kraguitset, werkverrigting, kapasiteit, en graan- en strooi-gehalte. Binne die New Holland CR Revelationstroperreeks bied ons ՚n verskeidenheid stropers wat aangepas is vir jou oesbehoeftes — van die oppervlakte wat geoes moet word, die kopbreedte wat benodig word, tot spesifieke vereistes en die beskikbare oesvenster om jou waardevolle gewas van die land af te kry.
Vir meer inligting rakende die Twin Rotor™-stropers, besoek www.newholland.com/za.
