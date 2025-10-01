Categories: Meganisasie Videos, Video's, VideosPublished On: 1st October 2025

VIDEO: New Holland vier 50 jaar van oesmasjieninnovasie

By 1 min read
112 words

NEW HOLLAND_CR10_TN

Sedert 1975 is New Holland se Twin Rotor™-stropers die onbetwiste markleiers in terme van kragdoeltreffendheid, kapasiteit, graan- en strooigehalte.

Ons vier 50 jaar van voortdurende ontwikkeling en verbetering van die CR-stroperreeks, toegerus met die nuutste tegnologie vir voortreflike kraguitset, werkverrigting, kapasiteit, en graan- en strooi-gehalte. Binne die New Holland CR Revelationstroperreeks bied ons ՚n verskeidenheid stropers wat aangepas is vir jou oesbehoeftes — van die oppervlakte wat geoes moet word, die kopbreedte wat benodig word, tot spesifieke vereistes en die beskikbare oesvenster om jou waardevolle gewas van die land af te kry.

Vir meer inligting rakende die Twin Rotor™-stropers, besoek www.newholland.com/za.

0
Views: 420 Comments on VIDEO: New Holland vier 50 jaar van oesmasjieninnovasie
Tags: ,

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

Related Posts

VIDEO – Die Massey Ferguson 8737 S-trekker: Betroubaar en kragtig
VIDEO: Besigtig topgehalte Dormers by Ruswater Dormerstoet se 7de produksieveiling
Mahindra Trekkers het AgriWys by NAMPO Kaap 2025 bekendgestel
VIDEO – Irrigation Unlimited besoek NAMPO Kaap met hulle waardevolle besproeiingstelsels
0