VIDEO: Kompakte krag, groot resultate — LiuGong se 906F Mini Laaigraafmasjien in die kollig

906F TN

Denzil Arends, ELB Equipment se streeksverkoopsbestuurder vir die Wes-Kaap, stel die LiuGong 906F bekend — ’n kompakte laaigraafmasjien wat ’n groot impak maak in beperkte ruimtes.

Die 906F staan uit met sy brandstofdoeltreffende Yanmar-enjin, nul agteruitswaai vir werk op beperkte terreine, en ’n duursame onderstel wat ontwerp is vir moeilike terreine. Hierdie masjien is ’n slim keuse vir operateurs wat betroubaarheid, veelsydigheid en werkverrigting in een kompakte pakket benodig.

Kyk die video om te sien hoekom die 906F die regte keuse is vir jou volgende projek.

