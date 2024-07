VIDEO: Hoogtepunte van Syferfontein Bonsmaras se 25ste produksieveiling

By

Syferfontein Bonsmaras spog vanjaar met hulle silwerjaar-herdenking. Op Donderdag 13 Junie 2024, het Syferfontein hulle kwarteeuveiling aangebied. Nico Pieterse, eienaar van Syferfontein Bonsmaras, sê dit is ‘n ongelooflike voorreg om hulle 25 jaar merk te kon bereik en met dankbare harte terug te kan kyk en met opgewondenheid oor die toekoms te droom.

Nico vertel: “Ons het 25 jaar gelede ons eerste veiling in Standerton se vendusiekrale gehou. Ons het drie bulletjies verkoop teen ‘n gemiddeld van R9 000, en ek kon eintlik nie glo dat mense by my bulle sou wou koop nie! Oor die jare heen het ons ontwikkel en gegroei tot waar ons vandag kan terugkyk na die afgelope 25 jaar.

Kyk die video vir hoogtepunte van die veiling: