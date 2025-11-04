VIDEO: Gebou om te werk, gereed om te presteer — die LiuGong 777A TLB
Dean Logan, ELB Equipment se streektakbestuurder vir die Oos-Kaap, stel die LiuGong 777A TLB bekend — ’n robuuste laaigraaf wat vertrou word in die konstruksie-, landbou- en nutsbedrywe.
Bekend vir sy betroubaarheid en waarde, lewer die 777A presies waar dit die belangrikste is. Hierdie masjien beskik oor ’n kragtige Perkins-enjin, ’n stewige laaiarm vir swaardienswerk, en ’n ruim operateurkajuit wat ontwerp is vir gemak en beheer. Die 777A is ’n slim belegging vir enige werf wat werkverrigting, duursaamheid en lae bedryfskoste vereis.
Kyk die video om te sien hoekom die LiuGong 777A vir Afrika gebou is.
