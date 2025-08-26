Categories: Meganisasie Videos, Video's, VideosPublished On: 26th August 2025

VIDEO: Frits Kroon Transport – Vervoerleiers in Suidelike Afrika

Gestig in 1999 deur Frits Kroon, het die maatskappy begin met die eienaar self agter die stuur. In daardie vroeë jare het Frits self die trokke bestuur, die administrasie hanteer en gesorg dat elke vrag veilig afgelewer word.

Met meer as 25 jaar se ondervinding het FKT ’n leier geword in abnormale vervoer, klaring, versending en voorsiening regoor die Suider-Afrikaanse vasteland.

Of jy nou abnormale vervoer, projekvragte, grootmaatvragte of volledige klarings- en versendingsoplossings benodig – Frits Kroon Transport is jou betroubare vennoot.

Kyk die volledige video hieronder:

