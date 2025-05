66 words

Die grootste gesprekspunt by Smith Power Equipment tydens NAMPO 2025 was die amptelike bekendstelling van Deutz-Fahr hoë perdekrag trekkers. Dit is die jongste toevoeging tot Smith Power se aanbod, wat Duitse ingenieurswese en presiese werkverrigting na plaaslike plase bring, saam met die betroubare naverkopediens waarvoor Smith Power Equipment bekend is.

