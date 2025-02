VIDEO: Agri Precision se nuwe DJI Agras T50-hommel

118 words

Agri Precision se jongste bekendstelling is die DJI Agras T50 – ‘n hommeltuig geskik vir lugpresisiebespuiting en gewasversorging.

Die DJI Agras T50 is ‘n kragbron in luglandboutegnologie. Met ‘n dubbelrotor-aandrywingstelsel hanteer hierdie hommeltuig swaar loonvragte: tot 40 liter spuitvrag en 50 kilogram strooivrag. Boere kan nou nuwe vlakke van doeltreffendheid bereik met die T50 se indrukwekkende hoë vloeitempo, wat tot 16 liter per minuut vir bespuiting en 108 kilogram per minuut vir strooi bereik. Hierdie hoë-kapasiteit prestasie verseker vinniger, meer doeltreffende toedienings oor uitgestrekte lande, wat tyd en arbeidskoste vir boere verminder.

Vir meer inligting, kontak Agri Precision by admin@agri-precision.co.za / (073)-524-9211 of besoek hulle webtuiste by https://hello.profileme.app/agri-precision.