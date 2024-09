VIDEO: AECI Plant Health by NAMPO Kaap 2024

AECI Plant Health fokus daarop om jou gewasse te laat floreer!

Een van AECI Plant Health se spogprodukte is Biocult®, wat hulle spesiaal self ontwerp het. Biocult is ’n produk wat mycorrhiza and trichoderma bevat. Dit word in Somerset-Wes ontwerp en is gewoond aan die Suid-Afrikaanse klimaat. Die produk word as ’n bio-stimulant gebruik wat al die voedingstowwe in die grond losmaak en dit meer opneembaar maak vir die plant.

