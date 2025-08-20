VIDEO: Aanpasbare & gehalte Dormers | Hatari Farming Produksieveiling op 20 September
Kom beleef aanpasbare en gehalte Dormers op aanbod uit drie gevestigde stoete – Hatari Farming, Gras Karoo Dormers en 2 Broers Dormers. Hierdie veiling bied top genetika wat jou kudde se prestasie en winsgewendheid ’n hupstoot kan gee.
Aanbod:
- 50 SP Dormerramme
- 50 SP Dormerooie
- 300 Kommersiële ooie
Veiling besonderhede:
- Datum: 20 September 2025
- Plek: Plaas Content, Bainsvlei (Bloemfontein)
- Aanlyn: SwiftVee
- Georganiseer deur BKB
Hierdie is ’n gulde geleentheid om Dormers van bewese gehalte en aanpasbaarheid aan te koop. Mis dit nie!
Kontak vir meer inligting:
Marius Eksteen – 082 561 2917 | Steyn Steenkamp – 082 438 8991 | Tjaart Steenkamp – 072 313 2232
Kyk die video vir meer.
Leave A Comment