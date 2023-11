Valtrac stel die nuwe, verbeterde Jumil Global Max-planter bekend

Die Jumil Global Max-planter is ‘n vernuwende stuk plaastoerusting wat die manier waarop gewasse geplant word, verander het.

Hierdie planter bied ongekende akkuraatheid en produktiwiteit danksy sy voorpunttegnologie en gevorderde kenmerke. Die nuutste konstruksie laat akkurate plantwerk toe, wat op sy beurt eenvormige spasiëring waarborg en vermorste saad tot die minimum beperk.

Hierdie Global Max is soortgelyk aan die bekende Jumil-planter, maar dit is opgegradeer met ‘n ligter raam, wat dit makliker maak om te bedryf en beter geskik is vir ry en spasiëring. Die planter se verstelbare ryspasiëring-eienskap stel boere verder in staat om hulle aanplantings aan te pas by die vereistes van indiwiduele gewasse.

Wanneer dit kom by die verskaffing van ‘n betroubare en doeltreffende oplossing vir plant aan boere, stel die Jumil Global Max-planter nuwe standaarde in die landboubedryf. Die Jumil Global Max-planter is gemaak met materiaal van hoë gehalte en die nuutste tegnologie om selfs deur die mees veeleisende boerdery-omgewings te hou.

Die hoë gehalte konstruksie en materiaal beteken dat jy dit nie so gereeld hoef te vervang nie Dit sal baie lank betroubaar bly werk.

Outomatiese saaddieptebeheer en veranderlike plantdigtheid is net twee van die planter se hoëtegnologie-kenmerke wat boere help om opbrengs te verhoog terwyl insetkoste verlaag word.

Die Jumil Global Max-planter is gebou om te hou, so boere kan daarop staatmaak om jaar na jaar uitstekende resultate te lewer. Dit help hulle nie net om geld te bespaar nie, maar dit help ook die omgewing deurdat hulle toerusting nie so dikwels vervang, hoef te word nie.

Hierdie planter se voorpuntkomponente stel boere in staat om goed ingeligte keuses te maak wat oesopbrengste verbeter terwyl hulpbronvermorsing verminder word. Wanneer dit kom by presisie, doeltreffendheid en volhoubaarheid in die landbou, is die Jumil Global Max-planter ‘n voorloper.

Vir meer inligting oor die Jumil-reeks van Valtrac, kontak Attie de Villiers by 083-261-9863 of 056-817-8006, of stuur ‘n e-pos aan attiedev@valtrac.co.za. Besoek ook die webwerf www.valtrac.co.za