Valley Irrigation gee boere beheer met gehalte, tegnologie en ondersteuning
Tydens NAMPO Kaap het ProAgri se redaktriese, Bianca Henning, die geleentheid gehad om met die span van Valley Irrigation te gesels oor hoe hul aanbod boere help om beter oeste teen laer energieverbruik te behaal.
Roger Mettlerkamp (Algemene Bestuurder by Valley Irrigation – deel van die Valmont Groep), Michael Gouws (Area Bestuurder vir Suid-en Suider-Afrika) en Adam Olivier (Technology Manager vir Afrika en die Midde-Ooste) het hul insigte gedeel oor gehalte-onderdele, tegnologie-gedrewe stelsels, besproeiingseienskappe en wat Valley anders doen.
‘n Geskiedenis van gehalte
Valley Irrigation het al ‘n lang pad gestap. Soos Roger Mettlerkamp verduidelik, is die maatskappy al ongeveer 80 jaar betrokke by die besproeiingsektor. Hul vroeë spilpunte is reeds in die 1960’s in Suid-Afrika gebruik. Hierdie ryk geskiedenis lê die basis vir hul reputasie.
Wat Valley laat uitstaan volgens Roger, is eerstens die gebruik van die beste gehalte onderdele en komponente. Elke onderdeel is daarop gemik om duursaam te wees in plaaslike omstandighede wat hitte, wind, slytasie en wisselende grondtoestande insluit. Tweedens noem hy hul uitstekende naverkoopdiens: ‘n netwerk van handelaars en takke landwyd (en in Suider-Afrika in lande soos Zimbabwe en Zambië) sodat onderdele en diens vinnig beskikbaar is. Dit beteken stilstand van toerusting kan tot ‘n minimum beperk word. Jou spilpunt werk van dag een af, en hou aan werk vir baie jare as gevolg van die goeie ondersteuning wat die maatskappy aan boere bied.
Tegnologie en doeltreffendheid
Michael Gouws beklemtoon dat baie boere sukkel met moeilike klimaat- en wateruitdagings, en Valley bring daarvoor oplossings deur ontwerp wat optimale beheer gee oor water- en energiegebruik. Versiening en onderhoudskostes word tot ‘n minimum beperk deur goed deurdagte ontwerpe. Boere kry toegang tot kundiges en onderdele van Valley om versiening vinnig aan te spreek. Met die huidige prys van brandstof, elektrisiteit en water, beteken elke verlaging in energie- en waterverbruik groot besparings.
Verder is Valley se tegnologie-aanbod nie net “masjien en pyp nie”, maar ‘n volledige stelsel van IoT-toestelle en datagedrewe bestuur, verduidelik Adam Olivier. Sensors op die masjiene, monitering via slim panele of afstandbeheer ensovoorts, maak dit moontlik vir die boer om presies te beheer wanneer en hoeveel water toegedien word. Valley span ook die nuutste tegnologie en kunsmatige intelligensie in om wetenskaplik gebasseerde skedules uit te werk vir jou spilpunt om te sorg dat verliese aan water en energie tot die minimum beperk word. Valley Scheduling™, byvoorbeeld, is so ‘n instrument wat reeds wêreldwyd gebruik word.
Besparings en voordele vir boere
Uit die onderhoud kom daar ’n paar belangrike voordele vir boere duidelik na vore:
- Presisie in watergebruik: Deur sensors, outomatisering en data-gedrewe skedules, kan oorbesproeiing vermy word. Valleys se Variable Rate Irrigation (VRI) stel boere in staat om water in verskillende dele van ’n veld anders toe te pas – volgens grondtipe, helling, vorige opbrengsdata ensovoort. Dit help om waterverspilling te beperk, en ook om optimale gewasgroei te ondersteun.
- Energiemist / koste verminder: Minder pomp-en pompure, beter beheer oor elektriese of brandstofaangedrewe toerusting, minder onnodige werk – dit beteken laer bedryfskoste. Boere kry ook ondersteuning met onderhoud en onderdele, wat beteken minder stilstand en minder onverwags uitgawes.
- Stabiliteit en betroubaarheid: Omdat Valley al baie jare in Suid-Afrika is, en hulle strukture en onderdele so ontwerp is dat hulle robuust in ons klimaat is, kry boere toerusting wat lank hou. Roger se klem op gehalteonderdele kombineer met Valley se globale ervaring (Valmont Groep) en plaaslike kennis.
- Volledige oplossingsbenadering: Nie net masjiene nie – tegnologie, ondersteuning, diensnetwerk, opleiding en kennis. Adam se verduideliking wys dat boere nie moet worstel met afsonderlike sensors of stelsels wat nie goed geïntegreer is nie; Valley streef daarna om alles in een stelsel te bring waar moontlik.
- Verbeterde opbrengs en gewaskwaliteit: Deur gereelde, gepaste besproeiing, sonder stres of watertekorte, kan plante hul groeipotensiaal beter bereik. Wanneer jou besproeiing op die regte tyd, met die regte hoeveelheid, geskied, is daar minder risiko vir siektes wat verband hou met oor-nat gronde of waterstres.
Wat Valley sê by NAMPO
Terwyl die onderhawige onderhoud nie alle modelnommers of verhogings in tegniese spesiﬁkasies onthul het nie, is drie sleutelboodskappe duidelik uit NAMPO Kaap:
- Valley se verbintenis tot gehalte (onderdele, strukture, vervaardiging) bly kern – dié boere kan verwag dat hul toerusting sal hou, selfs onder swaar lande-toestande.
- Tegnologie is nie reg vir die toekoms nie, dit is die hede – IoT, data-gebaseerde skedulering, sensors, afstandbeheer. Boere wat oorskakel kry onmiddelike voordeel.
- Diens is belangrik – Valley verseker nie net toerusting nie, maar ondersteuning, opleiding, toegang tot onderdele, en ’n netwerk van takke en handelaars oor Namibië, Zambië, Zimbabwe en Suid-Afrika.
Vir boere wat wil groei, wat wil oorkom na meer volhoubare en koste-effektiewe bedrywighede, bied Valley Irrigation ’n stel oplossings wat nie net tegnologie en besproeiing voer nie, maar ook betroubaarheid, stabiliteit en ondersteuning.
Of jou uitdaging nou is om watertekorte te bestuur, om elektrisiteits- en brandstofkoste te beperk, om gewaskwaliteit te verbeter, of bloot om minder handwerk te hê — Valley se aanbod is daarop gemik om daardie gapings toe te maak.
Soos Michael gesê het: “Ons wil boere nie net toerusting gee nie, maar beheer.” En uitvoeringsgereedheid, ondersteuning, gehalteonderdele en tegnologie maak dit moontlik dat daardie beheer werklik in die hande van die boer lê.
Besoek Valley Irrigation se webwerf by https://www.valleyirrigation.com/, stuur ‘n e-pos aan infosa@valmont.com of skakel (+27)0-10-350-0050 vir meer besonderhede.
