Totale plaasbeheer: Zimmatic l FieldNETtegnologie verander jou hele bedryf

In die hart van Namibië se landbouomgewing, by Namibia Dairies in Mariental, lei Emile Mouton, ‘n toegewyde boer, ‘n nuwe era van besproeiingspraktyke in met Zimmatic-tegnologie.

Met ‘n fokus op volhoubare waterbestuur en verbeterde oesopbrengste, deel Emile insigte oor die plaas se evolusie en die kardinale rol van besproeiing in hulle sukses.

Hy besin oor Namibia Dairies se reis, waarby die stigting in 2009 onder die Ohlthaver & List Groep, ‘n baanbrekerskrag in die landbousektor sedert 1919, beklemtoon word. Geleë langs die Visrivier binne die Hardapbesproeiingskema, beslaan die plaas 251 hektaar besproeiingsgrond, wat ‘n verskeidenheid gewasse ondersteun, insluitend somergraan, winterkoring en lusern.

“Die uitdagings wat ons in die gesig staar,” verduidelik Emile, “draai om die optimalisering van watergebruik om aan die vraag te voldoen.” Hierdie uitdaging het ‘n skuif na spilpuntbesproeiing genoodsaak, wat vir meer presiese beheer oor wateraanwending en verbeterde doeltreffendheid voorsiening maak.

By die bespreking van besproeiingspraktyke beklemtoon Emile die impak van Zimmatictoerusting, veral die beheerpaneel en FieldNET-afstandbeheer wat regoor die plaas se drie draaipunt punte gebruik word. Hierdie tegnologie het hulle benadering tot boerdery verander

deur oesopbrengste te stimuleer en arbeidsintensiewe take te verminder.

“Ons het ‘n beduidende toename in opbrengste gesien,” merk Emile op, “wat tussen 2 tot 2,2 ton per hektaar wissel op gewasse wat met spilpunte besproei word, en die gebruik van FieldNET-spilpuntbeheer. Hierdie verbetering beklemtoon die tasbare voordele van die belegging in moderne besproeiingsoplossings.

Met die oog op die toekoms beplan Namibia Dairies om sy Zimmatic spilpunt-infrastruktuur uit te brei deur teen 2029 vyf spilpunte by te voeg en die vloedbesproeiingsmetodes uit te faseer. Hierdie strategiese skuif is in ooreenstemming met breër pogings om waterbestuur te verbeter en landbouproduktiwiteit te maksimaliseer. Kern tot hierdie transformasie is die vennootskap met Aqualand Irrigation and Agriculture, een van die Zimmatichandelaars in Namibië, wat bekend staan vir sy voorbeeldige ondersteuning en tegniese kundigheid. Emile wy aan Aqualand die krediet vir die verskaf-fing van noodsaaklike monitorverslae, vinnige toegang tot onderdele, en onskatbare tegniese bystand.

Wanneer medeboere vir sy aanbevelings vra, is Emile vasberade. “As ‘n landboubestuurder wat gefokus is op finansiële impakte en oesoptimalisering,” stel hy, “is Zimmatic-spilpunte my eerste keuse vir besproeiingsoplossings.”

Deur vernuwende tegnologie en strategiese vennootskappe, pas boere soos Emile Mouton nie net aan by veranderende omgewingsomstandighede nie, maar stel ook volhoubare praktyke in plek wat die toekomstige weerstand van Namibië se landbousektor verseker. Met Zimmatic aan die stuur is die vooruitsigte vir Namibië se boerderygemeenskap een van belofte en vooruitgang.

