Bonsmara Genetics doen moeite om wêreldklas sprekers by hulle boeredae te hê. Hulle glo daarin om te belê in kennis, want kennis is krag.

Vanjaar se boeredag het onder andere die internasionale spreker en keurder PJ Budler ingesluit.

In hierdie video word nog van die dag se hoogtepunte uitgelig.

Vir meer inligting, besoek www.bonsmaragenetics.co.za.