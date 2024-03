Tegnuus: Die nuutste in landboutegnologie van regoor die wêreld

Tortuga AgTech wen Landbourobot van die Jaar 2024-toekenning

Verlede maand het ons die top vyf mededingers in die Landbourobot van die Jaar-kompetisie wat deur Future Farming aangebied word gewys. Die paneel beoordelaars het die Tortuga AgTech-aarbei- en tafeldruif-oesrobot as die wenner aangewys. Die robot is hoofsaaklik ontwerp vir oes, maar kan ook data vir voorspellings insamel, plante met UV-C-lig behandel en snoei.

Die finaliste is volgens hierdie kriteria beoordeel:

Oorspronklikheid/tegniese deurbraak

Uitvoerbaarheid/markgereedheid

Potensiaal om ‘n impak op mense se lewe te hê

Aanvaarding deur boere, en

Volhoubaarheid

Een van die hoofredes waarom die beoordelaars Tortuga AgTech as wenner gekies het, is die feit dat die oesrobot ՚n oplossing bied vir een van die belangrikste uitdagings wat boere in die gesig staar: die tekort aan bekostigbare en geskoolde arbeid. Die paneel was ook beïndruk deur die robot se vermoë om verskeie soorte vrugte met ‘n enkele masjien te oes. Hierdie werktuig omskep ՚n droom van ՚n paar jaar gelede in ‘n werklikheid. Dit demonstreer hoe landbourobots oplossings in die toekoms kan bied, voorspellings ՚n werklikheid kan maak en ander begeester om die moontlikhede te ondersoek.

Dit is hoogs prakties, aangebied op ‘n dienskontrakbasis teen ‘n koste gelykstaande aan huurarbeid. Die werklike waarde daarvan lê nie in arbeidsbesparing nie, maar in die verskaffing van ‘n oplossing vir die bedryf se arbeidskrisis. Boonop is dit veelsydig aangesien dit nie net gewasse oes en vervoer nie, maar dit ook met UV-lig behandel, plante snoei en noodsaaklike data aanteken. (Bron: Future Farming)

Nuwe intelligente kolspuitstelsel

‘n Nuwe, intelligente spuitstelsel vir gebruik in uie-, preie- en wortellande is van stapel laat loop ná suksesvolle samewerking tussen Techneat Engineering en Tillett and Hague Technology Limited. Weed Wizard is ‘n trekkeraangedrewe, voorgemonteerde, 3-bed, 6-meter wye voubalk wat ‘n intelligente spuitstelsel insluit. Die driekamerastelsel identifiseer onkruid soos die werktuig beweeg en hoëspoed, smal straalspuitpunte wat elke 100 mm oor die volle breedte van die spuitbalk gespasieer is, pas ‘n smal plat waaiersproei op elke onkruid toe.

Elke kamera volg ‘n enkelbedding en word reg bo die gewasry gemonteer, wat die werktuig die beste moontlike oorhoofse aansig van die onkruidvoorkoms gee. Teen ‘n werkspoed van 5 km/u kan elke spuitkop verskeie kere in ‘n kwessie van milli-sekondes reageer om te verseker dat geen geteikende onkruid gemis word nie. Die spuitbalk word ook doelbewus op ‘n hoogte van net 50 cm bo grondvlak gestel, wat die masjien baie minder vatbaar maak vir die wegwaai van spuitstof in winderige toestande, veral in kombinasie met die plat waaierspuitpunte. Die Weed Wizard is beskikbaar in tenkgroottes van 650 of 250 liter, werk in normale dagligtoestande en benodig nie infrarooi tegnologie nie.

“Dit gee dit ‘n beduidende voordeel omdat dit nie ‘n skerm benodig om enige deel van die spuit te bedek om donker toestande te handhaaf nie. Die gebruik van ‘n skerm kan die gewas maklik tydens operasie beskadig,” sê Tom Neat, Techneat Engineering se besturende direkteur.

‘n Sywaartse stabiliseringstelsel ondersteun ook die akkuraatheid van die Weed Wizard deur te verseker dat die spuitbalk altyd ‘n stabiele posisie oor die gewas handhaaf, selfs al kan die trekker dit nie doen nie as gevolg van ongelyke grond. Die nuwe stelsel bied verskillende instellings, wat die operateur in staat stel om vooraf die minimum onkruidgrootte en die hoeveelheid spuitstof wat op elke teikenonkruid toegedien word te verstel om oortoediening te verminder. Die operateur kan ook die gesigsveld van die masjien aanpas om ‘n groeistelsel met een, twee of drie beddings te weerspieël. Nick Tillett, direkteur en medestigter van Tillett and Hague Technology wat die Weed Wizard se spuitsagteware-stelsel ontwerp het, beskou die intelligensie en betroubaarheid van die stelsel as die sleutels tot die sukses daarvan.

Hy sê: “Die kolspuitsagteware meet gelyktydig die voorwaartse spoed van die trekker en oordeel die visuele data van elke kamera deur rekenaaralgoritmes te gebruik om onkruid te identifiseer op grond van ‘n kombinasie van faktore, insluitend die plante se posisie relatief tot gewasrye, grootte, vorm en kleur.

“Hoewel die stelsel oorspronklik ontwerp is om opskietaartappels te teiken, is dit sedertdien ontwikkel om alle soorte breëblaaronkruide te herken. Sodra ‘n onkruid op die skerm geïdentifiseer is, besluit die algoritme watter spuitpunte aangeskakel moet word, en vir hoe lank, om die regte hoeveelheid onkruiddoder aan elke geteikende onkruid te lewer met minimum oorsproei.

“Die stelsel is ten volle outomaties, so sodra die operateur die spuit ingestel het, sal dit onkruid teiken met ‘n baie hoë mate van akkuraatheid wat kontak met die gewas verminder. “Op die sagtewarelisensiëring is daar geen jaarlikse of hernuwingsfooie om te betaal nie en enige opgrade-rings word sonder koste aan die gebruiker gestuur,” sluit hy af. (Bron: www. aafarmer.co.uk)

CNH Venture het hulle landboutegnologie-oplossings vir boere uitgebrei deur ‘n minderheidsbelang in Bem Agro, ‘n jong Brasiliaanse maatskappy en bestaande verskaffer aan CNH, te bekom. Bem Agro gebruik kusmatige intelligensie (KI) om enige tipe lugveldbeeld wat deur vliegtuie, hommeltuie en satelliete geneem is, in landboukundige karteringsverslae om te skakel. Hierdie verslae verskaf belangrike inligting wat boere in staat stel om beter besluite te neem oor die optimalisering van veldbedrywighede, die toekenning van hulpbronne en die verhoging van opbrengs. Algehele verbeterde masjienprestasie, groter produktiwiteit en verlaagde bedryfskoste word ook behaal deur hierdie tegnologie te gebruik. In suikerriet-, graan- en vesellande, waar boere moeilik kan sien, verskaf Bem Agro se kaarte riglyne vir koersregstelling en vermindering van gewasskade. Hulle onkruidkartering bepaal spesifieke gebiede wat gespuit moet word, wat onkruiddodergebruik tot die minimum beperk.

Hierdie belegging volg op meer as vyf jaar se suksesvolle kommersiële vennootskap met Bem Agro. CNH gebruik tans hulle karteringsoplossings in Case IH- en New Holland-handelsmerke se Connected Platforms vir suikerrietstropers, trekkers en spuite in Brasilië, Indonesië en Thailand. Saam met Bem Agro beoog CNH om hulle huidige en toekomstige presisietegnologie-oplossings se reikwydte aansienlik te vergroot. (Bron: World-Agritech.com)