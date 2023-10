TEGNUUS: Die nuutste in landboutegnologie van regoor die wêreld

Koeie (en boere) sal mal wees oor Exos, die Lely-grasrobot

Die Exos, ՚n ten volle outonome voertuig vir die oes en voer van vars gras, sal vanaf volgende jaar kommersieel beskikbaar wees vir Nederlandse melkplase. Dit het ongeveer tien jaar geneem om te ontwikkel en is omvattend op dertien Nederlandse plase getoets.

Die maatskappy teiken plase met minstens 150 koeie en ՚n minimum van 40 ha, maar die robot het sy waarde ook op plase met tot 350 koeie gewys. Die skêrsnybalk is nie net lig nie, maar help ook om die kragbehoefte tot die minimum te beperk. Die grasstroper werk teen snelhede van 3 tot 4 km/u, en die werkwydte is 2 m. Die 12 m³-bak hou ongeveer ՚n ton vars gras. Die voertuig kan geprogrammeer word om gras aan die regterkant, linkerkant of albei kante te lewer.

՚n Veiligheidsbuffer voor is deel van die standaardspesifikasies, asook veiligheidskameras voor en agter. Buitelugnavigasie word via GPS beheer. Ultrasoniese sensors neem oor wanneer die robot binne ry. Die Exos kan ook gebruik word om vloeibare kunsmis toe te dien. Die tien spuite is reg agter die sny-eenheid geleë, en die kunsmistenk hou 100 liter. Elektrisiteit om die werktuig aan te dryf word voorsien deur ՚n ingeboude 400 volt-battery. Elke wiel het sy eie elektriese motor. (Bron: Veehouderij Techniek)

Nuwe LEMKEN-eg beheer onkruid doeltreffend

Met die Thulit bied LEMKEN sy eerste onkruideg aan om sy reeks meganiese onkruidbeheerwerktuie af te rond. Met die ontwikkeling van hierdie masjien het die landboumeganisasiespesialis ՚n nuwe ontwerp met vier balke en agt rye tande bekend gestel. Komplekse veerkombinasies word vervang deur ՚n vernuwende hidrouliese tanddrukverstelling, wat verseker dat die tande meer egalige druk oor die volle werkoppervlak lewer.

Die druk kan deurlopend terwyl jy ry verstel word tot vyf kilogram. Die Thulit lewer uitstekende werk tydens die sensitiewe gewasgroeistadiums. Die tande is met ՚n lynspasiëring van 31,25 millimeter gerangskik om verstoppingsvrye werk te verseker. Stabiele, spoorgetroue en slytasievrye tandlaers verseker optimale onkruidverwydering. ՚n Eenvoudige, vinnige vervangstelsel maak dit maklik om die egtande te ruil.

Die Thulit se presiese en deurlopende grondvolging met konstante tanddruk maak dit ՚n hoogs veelsydige werktuig, selfs op erg ongelyke grond en in verhewe beddings. As gevolg van sy ruim vryhoogte en slim ontwerp wat die behoefte aan die gewone vere verwyder, is dit byna onmoontlik vir plante om onder die raam vas te sit. Die buigsame hidrouliese stelsel ondersteun verder wydteseksiebeheer binne die raamseksies om dubbelwerk te vermy. Die vermindering van die raamgewig was ՚n kerndoel met die ontwerp van hierdie werktuig.

Om dit te bereik, is die aantal bewegende onderdele aansienlik verminder in vergelyking met soortgelyke modelle, wat verseker dat die Thulit ook gebruik kan word met trekkers met ՚n lae hysvermoë. Die operateur het ՚n duidelike uitsig oor die egtande en dus die werk wat gedoen word. Vir vervoer vou die tande outomaties in vir ՚n verhoogde vlak van veiligheid. (Bron: LEMKEN)

Bewerk en bemes of saai in een beweging met Pöttinger: Wanneer TERRADISC met AMICO F trou …

Pöttinger het ՚n aantal nuwe tegnologiese oplossings vir die nuwe seisoen aangekondig, en die een oplossing wat as hulpbronbespaarder skitter, is die AMICO F-voordrabak met sy kombinasies. Vir hoë-uitsetsaai tydens stoppelbewerking of saadbedvoorbereiding, het Pöttinger nou nie net sy TERRIA stoppelbewerker nie, maar ook sy TERRADISC 8001 T-/ 10001 T-sleepskotteleë, toegerus met ՚n verspreidingstelsel gekoppel aan die AMICO F-voordrabak. Nou kan grondbewerking en saai of bemesting gelyktydig gedoen word.

Deur saad vir groenbemesting of kunsmis in die grond in te voer terwyl dit gelig en bewerk word, word dit behoorlik ingemeng en dadelik bedek. Die kunsmis verloor niks van sy doeltreffendheid nie en is dadelik beskikbaar vir die plante. Hierdie proses is geskik vir saadbedvoorbereiding in die lente of vir die aanvulling van voedingstowwe met korrelkunsmis in die herfs. Dekgewasse word gestimuleer om gou te ontkiem, omdat dit dadelik deur die roller bedek en gekonsolideer word. Dit kan tydens vlak stoppelbewerking gedoen word. Werkspoed van meer as 10 km/u in kombinasie met die wye werkwydtes van 8 en 10 meter verseker ՚n enorme uitset. Groot skywe van 580 mm sny in die grond en kry dit aan die beweeg. Die aggressiewe instelling verseker doeltreffende grondindringing, selfs in die droogste toestande.

Die TWIN ARM veringstelsel keer dat die skywe op harde grond sywaarts glip. Dit verseker dat die hele oppervlak bewerk word, wat uiteindelik eenvormige toediening van die saadmateriaal en kunsmis verseker. Deur die verspreidings balkloodreg teenoor die grond te stel, word die materiaal dadelik in die grond ingemeng sodat dit oor die volle bewerkingsdiepte neergelê word. Die kunsmis en saadmateriaal word dus deur die hele dwarssnit of grondbeweging versprei.

Tydens stoppelbewerking kan aanvullende bemesting van kalium of stikstof gebruik word om die ontbinding van plantreste te versnel. Die kapasiteit van 1 700 of 2 400 liter en ՚n verdeling van 60:40 verseker ՚n wye reeks toepassings vir die voordrabak. Om doeltreffende werking te verseker, is die AMICO-toediener as standaard met ISOBUS toegerus. (Bron: Pöttinger)

Samewerking maak outomatisering moontlik

CLAAS, AgXeed en Amazone het hulle samewerking op die gebied van hoogs geoutomatiseerde en outonome landboumasjinerie en werkprosesse versterk deur die eerste multi-vervaardiger-outonomiegroep te stig. 3A, (wat in Engels staan vir ADVANCED AUTOMATION & AUTONOMY) poog om die ontwikkeling, standaardisering en markbekendstelling van semien ten volle outonome trekker-werktuigkombinasies te versnel deur hulle gekombineerde kundigheid.

Die drie vennote werk reeds ՚n geruime tyd saam op die gebied van outonomie – CLAAS en Amazone is minderheidsaandeelhouers in die Nederlandse maatskappy, AgXeed. Die markgereed tegnologie wat deur die 3A-groep ontwikkel is, bestaan uit ontwerp- en toepassingsagteware, wat voorheen net vir outonome enkeltaakrobotte beskikbaar was, maar nou saam met die AgXeed-boks gebruik kan word om ook trekkers en werktuie te beheer.

“Landbourobotte tree tans hoofsaaklik in geslote stelsels op met beperkte toepassings en sonder die opsie om dit parallel of in kombinasie met ander voertuie en werktuie te kan gebruik,” verduidelik die ontwikkelingspan.

“En dit is waar 3A se skeppende benadering inkom: binne die groep het ons die AgXeed-tegnologie ontwikkel, wat vir die eerste keer trekkers en werktuie vanaf beplanning tot outonome uitvoering verbind deur die gestandaardiseerde ISOBUS-koppelvlak te gebruik.”

Die eerste produkte wat deur 3A ontwikkel is, is die Amazone AutoTill vir deklaagbewerkings en CLAAS Autonomy Connect, wat die hele bewerkingsbeplanning- en uitvoeringsproses insluit. Hierdie oplossings, wat prakties getoets is, is die beginpunt vir verdere multi-vervaardigertoepassings wat elke denkbare masjienkombinasie vir boerderyprosesse behels.

Take word beplan in die bekende CLAAS-plaasbestuurinligtingstelsel (FMIS) of die AgXeed-portaal, waar dit lankal moontlik is om bane en toepassingskaarte vir take te skeduleer.

CLAAS Autonomy Connect, Amazone AutoTill en AgXeed AgBot bied aansienlike voordele: