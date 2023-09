Summer Sale veiling behaal goeie pryse

Die jaarlikse produksieveiling van Summer Sale het op 7 September 2023 plaasgevind, te Be Human Bloemfontein en was weereens ’n reuse-sukses. Op aanbod was top Dormer en Santa genetika. Daar was ‘n goeie opkoms op die dag met goeie pryse behaal.

Desmond en Timmy van Santarific Santas het hulle dank uitgespreek teenoor Martin en Thinus de Kock. Dié pa en seun, wat toegewyde kliënte is, koop al jare lank Santa bulle op hulle veiling.

Die duurste Dormerram op die veiling, Ratel, is verkoop aan Lukas Visagie. Dormerooie vaar ook goed op die veiling, die duurste dragtige ooi is verkoop aan Hatari Farming.

Die veiling is deur Karoo Osche aangebied en Steven Mathews was die afslaer gewees.

Die gemiddelde en hoogste pryse van die dag was soos volg:

Bulle:

17 Top Santastoetbulle is aangebied en behaal ’n gemiddelde prys van R61 588.24.

1 Beefmasterstoetbul is aangebied en behaal ’n prys van R40 000.

Koeie en verse

12 Dragtige stoetverse behaal ‘n gemiddeld van R 29 883.33.

15 Kommersiële dragtige verse behaal ‘n gemiddeld van R 18 183.33.

Ramme

17 SP Dormerramme is aangebied en behaal ’n gemiddelde prys van R11 735.29.

3 Kommersiële ramme is aangebied en behaal ’n gemiddelde prys van R7 666.67.

Ooie

Twee ooie met lammers (Lot D1 en D2) behaal beide die hoogste pryse vir die dag en is verkoop vir R8 500.00.

6 Dragtige stoetooie is aangebied en behaal ‘n gemiddeld van R 9 083.33.

4 Stoetooie met lammers is aangebied en behaal ‘n gemiddeld van R 7 500.00.

1 Stoetooi is aangebied en behaal ’n prys van R 8 000.00.

13 Kommersiële ooie is aangebied en behaal ’n gemiddelde prys van R2 500.00.

As jy jou veiling wil bemark kontak:

Lynette van Tonder – 074 694 4422 – lynette@agri4all.com

Tiny Smith – 082 698 3353 – tiny@agri4all.com