Suksesvolle 19de produksieveiling vir Black Fox Drakensbergers
Die 19de produksieveiling van Black Fox Drakensbergers en gasverkopers, aangebied deur Andre Kock & Seuns, het op 4 September 2025 by Jakkalsfontein, te Klerksdorp plaasgevind. Die dag is gekenmerk deur uitstekende deelname, sterk pryse en groot belangstelling in die gehalte Drakensbergers wat aangebied is.
Hoogtepunte van die veiling
Die stoetbulle het kopers beïndruk en goeie pryse behaal. Die duurste bul, Lot 8, is verkoop vir R80 000,00 aan SJ Nezar Familietrust van Schalk en Annali Nezar, van Ottosdal. Die gemiddelde prys oor al die bulle was ’n stewige R55 384,62, wat die mark se vertroue in Black Fox se gehalte Drakensbergers duidelik bevestig.
By die dragtige verse was die belangstelling ewe sterk. Die hoogste prys wat behaal is, was R16 200,00, terwyl die gemiddeld oor die groep verse op R15 561,11 afgesluit het. Hierdie goeie pryse toon die vraag na betroubare Drakensberger-teeldiere.
’n Dag van sukses en trots
Die veiling het weereens bewys dat Black Fox Drakensbergers ’n gevestigde naam is in die beesbedryf, met ’n reputasie vir diere wat aanpasbaar, vrugbaar en van hoë gehalte is.
Baie geluk aan al die verkopers vir die uitstekende aanbieding van diere, sowel as aan die kopers wat hierdie gehalte genetika huis toe geneem het. Met sulke resultate word die toekoms van die Drakensberger-ras net verder versterk.
Leave A Comment