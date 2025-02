Suid-Afrikaanse boere sal aanhou boer

1019 words

‘n Besige seisoen vir landbou

Dié tyd van die jaar is besonder besig vir Suid-Afrikaanse boere. Wyn- en tafeldruifprodusente is voluit besig om te oes, terwyl steenvrugte ook in spitsseisoen is. Die somergraanplantseisoen het ‘n moeilike begin gehad, maar die algehele beraamde aanplantings lyk belowend, ten spyte van voortslepende droogtetoestande in sommige streke. Veeboere staar ‘n mate van prysdruk en beperkte vraag in die gesig. Tog sal uitvoer groei namate biosekuriteitsmaatreëls verbeter en marktoegang verbeter.

Ten spyte van uitdagings sal die landbousektor na verwagting vanjaar met minstens 3,5% groei, met meer as die helfte van alle produkte wat vir uitvoermarkte bestem is. Die hernieude pogings om infrastruktuur te verbeter, veral hawens, spoor en paaie, moedig verdere vertroue aan. Suid-Afrikaanse landbou is op koers om sy reputasie as een van die land se vinnigste groeiende bedrywe gestand te hou en deurgaans nasionale ekonomiese groei te oortref.

Mites en disinformasie veroorsaak onnodige spanning

Die onverwagte ondertekening van die Onteieningswet op 23 Januarie 2025 het egter politieke onrus en onnodige spanning binne die landbouvoedselstelsel veroorsaak. Dit is vererger deur disinformasie oor die Wet se bedoeling, wat ‘n negatiewe uitwerking op die beleggingsklimaat vir Suid-Afrikaanse landbou het.

Om duidelik te wees, het geen beslagleggings of onwettige besettings op private eiendom plaasgevind nie. Geen grond is sonder vergoeding onteien nie. Geïsoleerde gevalle van grondgrype en betreding is gehanteer. Boonop is gerugte wat plaasmoorde met die ondertekening van die wet verbind, ongegrond en onverantwoordelik. Boere bly produktief en toegewyd aan hul bedrywighede.

Georganiseerde landbou se rol in die Onteieningswet

AgriSA is al jare aktief betrokke by wetgewende ontwikkelings wat die landbousektor raak. Toe wysigings aan die Onteieningswet No. 63 van 1975 die eerste keer in die vroeë 2000’s voorgestel is om dit met die 1996-Grondwet in lyn te bring, het AgriSA ‘n sleutelrol in gesprekke gespeel. Voor die onlangse ondertekening van die wetsontwerp het die organisasie van 2013 tot 2020 aktief aan NEDLAC en parlementêre prosesse deelgeneem, insluitend ons bydrae tot die 2015 Onteieningswetsontwerp, wat die grondslag vir die huidige wetgewing gelê het.

In die onlangse verlede, in 2024, het ons president Cyril Ramaphosa aangemoedig om óf die wetsontwerp aan die Nasionale Vergadering terug te stuur vir heroorweging óf die Konstitusionele Hof te raadpleeg oor die grondwetlikheid daarvan. Ons appèl het ‘n onafhanklike makro-ekonomiese impakbeoordeling deur GOPA Group South Africa ingesluit, wat ons standpunt bevestig het dat private eiendomsreg noodsaaklik is vir kapitaalvorming, ekonomiese groei en werkskepping.

AgriSA se standpunt oor die Wet op Onteiening

AgriSA het van die begin af erken dat onteiening in openbare belang ‘n noodsaaklike funksie van enige regering is. Internasionaal is onteiening in die openbare belang ‘n aanvaarde beginsel, mits dit grondwetlik en wetlik gesond is en teen ‘n prys wat billik en redelik is. Ons troos ons aan die feit dat die Onteieningswet onderhewig bly aan artikel 25 van die Grondwet, wat nie gewysig is nie. Artikel 25 vereis dat vergoeding regverdig en billik moet wees, wat ‘n billike balans tussen die openbare belang en die regte van geaffekteerde eiendomseienaars verseker, en dit is belangrik.

Hoewel die ondertekende wet uitdruklik voorsiening maak vir geenvergoeding in sekere omstandighede, beteken dit nie dat onteiening sonder vergoeding onvermydelik is nie. Die beginsel van regverdige en billike vergoeding bly ongeskonde, wat ‘n noukeurige evaluering van alle relevante faktore vereis. Ten spyte van hierdie wigte en teenwigte is die landbousektor se primêre kommer die definisie van onteiening self en die beperkings wat dit impliseer. Gevolglik sal ons sake van geval tot geval monitor, soos deur die Senior Raad aangeraai, om te verseker dat private eiendomsreg onder die Grondwet beskerm word.

Die belangrikheid van eiendomsreg in die landbou

Grondeienaarskap waarborg nie sukses in die landbou nie, maar dit is die grondslag vir toegang tot kapitaal. Boere maak staat op hul grond as waarborg wanneer hulle aansoek doen vir lenings om uitbreiding en produksie te finansier. Tussen 2019 en 2023 was landbouskuld by kommersiële banke gemiddeld 52% van landbou-BBP, wat die kritieke rol van private eiendom in die versekering van voedselsekerheid en bedryfstabiliteit onderstreep. Dit is ook ‘n manier om die waardigheid van mense te herstel.

Dit is waarom AgriSA en ander landbou-organisasies steeds pleit vir die uitbreiding van eiendomsreg na opkomende boere. Dit is goed gedokumenteer dat die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling nog nie 2,5 miljoen hektaar grond in staatsbesit beskikbaar gestel het wat deur bestaande grondhervormingsprogramme verkry is nie. Die ontsluiting van hierdie grond en die toekenning van gewaarborgde titelaktes aan opkomende boere sal hul vermoë om toegang tot finansiering te verkry en volhoubare ondernemings te bou, aansienlik verbeter.

Die Onteieningswet vs. grondhervorming

Die Onteieningswet word dikwels verkeerdelik gelykgestel aan grondhervormingswetgewing, maar die twee is verskillend. Die Wet stel nie nuwe onteieningsmagte in nie, en vervang ook nie bestaande grondhervormingsbeleide nie. Die wetlike raamwerk vir grondhervorming, insluitend die Wet op Grondhervorming (Arbeidshuurders), die Wet op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg, die Wet op die Herstel van Grondregte en die Wet op die Voorsiening van Grond en Bystand, bly onveranderd.

AgriSA ondersteun al lank grondhervormingspogings wat daarop gemik is om historiese ongeregtighede aan te spreek en ‘n meer inklusiewe landbousektor te bevorder. Die primêre struikelblokke vir die sukses van nuwe boere bly egter toegang tot vaardighede, finansiering en veilige grondbesit. Selfs met behoorlike opleiding en grondeienaarskap, bied die sikliese aard van boerdery beduidende uitdagings vir opkomende boere. Nietemin bly die georganiseerde landbousektor verbind tot ontwikkelingsinisiatiewe, met duisende swart boere wat deurlopende ondersteuning ontvang.

Belegging gaan voort ten spyte van onsekerheid

Tussen 2018 en 2021 het oproepe vir onteiening sonder vergoeding (OSV) gelei tot die stigting van die Grondwetlike Hersieningskomitee om wysigings aan Artikel 25 van die Grondwet te beoordeel. Die verwerping van die Agtiende Wysigingswetsontwerp in 2021 was ‘n deurslaggewende oomblik om eiendomsreg binne Suid-Afrika se demokratiese raamwerk te herbevestig.

‘n Ontleding van die Agbiz-Landbouvertrouensindeks toon dat boere en landboubesighede ten spyte van verhoogde spanning tydens die OSV-debat voortgegaan het om in hul bedrywighede te belê en voortgesette voedselsekerheid vir die land te verseker.

In my onlangse gesprekke met boere was een boodskap duidelik: hulle bly verbind tot boerdery. Ten spyte van politieke onsekerheid sal hulle voortgaan om voedsel te produseer, landelike ekonomieë te ondersteun en landbougroei aan te vuur.

Bron: Agri SA