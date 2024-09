Stuit sonbrandskade op sitrus met Dux Agri Eckosil

‘n Sitrusboer werk hard, en die laaste bekommernis wat hy wil hê is om ‘n jaar se harde werk en oes te verloor aan sonbrand. Sonbrand kan tot 70% van ‘n vrugte-oes so erg beskadig dat dit eindelik teen sowat 10% van die vrugte se werklike waarde van die hand gesit moet word.

Skade aan groente- en vrugtegewasse as gevolg van hittespanning neem jaarliks toe. Hierdie verliese kan grootliks beperk word deur die vrugte met middels te bespuit wat ontwikkel is om sonbrand te keer, en te danke aan ‘n vooruitstrewende maatskappy soos Dux Agri se Eckosil, is hierdie bekommersinne iets van die verlede.

Boer versigtig

In die hart van Clanwilliam in die Wes-Kaap is ‘n pragtige sitrusplaas geleë tussen die blou berge en diep valleie. Hierdie plaas behoort aan Robert Paterson, ‘n man wat met trots en baie kennis klein begin het in 1989, en met baie geduld en aanhou ‘n lekker groot sitrusboerdery van 180 hektaar opgebou het, asook 30 hektaar vir perskes en nektariens. Robert deel sy insiggewendheid: “Om ‘n plaas op te bou van wat oorspronklik baie min was, benodig geduld, bloed, sweet en trane en ‘n bietjie kapitaal, want dit gebeur nie sommer net nie. Boer dan baie versigtig om seker te maak jy doen dit die eerste keer reg.”

Deur die jare het Robert sitrus verloor as gevolg van die bloedige son en die gebrek aan middels wat sonbrand op sitrus kan keer. Maar nou kan hy reken op Dux Agri – ‘n maatskappy wat natuurlike bio-stimulante voorsien, en hy pluk steeds die vrugte daarvan.

“Die hoofproduk van hulle wat ons gebruik is Eckosil en ons kry baie goeie resultate. Daar is baie soortgelyke produkte op die mark, maar ek glo Dux Agri het seker die beste daarvan. Hulle het ‘n baie goeie tegniese rugsteun en daarom het ons hulle produkte getoets en het sukses met hulle, so ons het by hulle vasgesteek.”

Die probleem van sonbrand op sitrus

Robert vertel meer oor sonbrand op sy sitrusboorde: “Sonbrand is ‘n baie belangrike saak, want ons het ‘n paar sitrusvariëteite wat redelik erg brand, maar sedert ons Eckosil gebruik, word die hoeveelheid sonbrand die minimum beperk. Ons gebruik Eckosil deur die seisoen om ook voedingstofopname uit die grond te verbeter en om die boom ‘n mate van beskerming teen insekte te gee.”

Uitvoersitrus moet aan ‘n sekere standaard voldoen, anders koop die buiteland nie die produk nie. ‘n Boer wil poog om sy vrugte in ‘n klas A-standaard te kry, maar sonbrand kan dit belemmer. Om hierdie rede is sonbrandvoorkoming uiters belangrik.

Eckosil

Eckosil Cuticle Enhancer is ‘n wetenskaplik gevorderde oplosbare Orto-silisiumsuurformulering wat spesifiek ontwerp is om gewasabiotiese spanning, insluitend hittespanning, sonbrand en kouespanning, te versag. Dit behels dat plantselwande versterk word en skep dubbelsellae wat strukturele sterkte en veerkragtigheid teen omgewingsuitdagings aansienlik verbeter.

Lees meer oor die produk hier: Eckosil Dux Agri

Dux Agri stap die ekstra myl vir hulle klante

Dux Agri is nie net ‘n maatskappy wat top-klas produkte verkoop nie; hulle belê duursame tyd op hulle klante se plase, maak seker die regte produkte word verskaf, doen navorsing op wat nodig is en is altyd beskikbaar om boere die nodige raad te gee. “Hulle het goeie produkte en hulle bied ‘n baie goeie tegniese rugsteun – dit is nie net ‘n kwessie van die produk op die stoep aflaai en verdwyn nie. Hulle het ‘n aantal proewe op die plaas gedoen sodat ons weet die produkte werk op hierdie plaas en in ons situasie,” sluit Robert af.

Vir meer inligting oor Dux Agri, besoek hulle webtuiste by https://duxagri.com/.