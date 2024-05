Staatmaker Valtras skrik nie vir harde werk nie

Op ՚n melkplaas is daar nie tyd vir stilstaan nie. Beeste moet gevoer word, koeie moet gemelk word, en weiding moet onderhou word. Daarom het jy ՚n staatmaker trekker nodig wat alletake rats kan verrig soos grondbewerking, laaiwerk, sleepwerk en grassny.Dit is juis waarom daar drie Valtras op Mark Hauff se plaas naby iXopo brul.

“Ons het kompakte trekkers nodig gehad wat in al die smal ruimtes op die plaas kan pas, maar wat sterk genoeg is vir sleep- en laaiwerk met genoeg hidrouliese punte vir ons voerwaens,”vertel hy. Mark is die tweede geslag op die familieplaas in suidelike KwaZulu-Natal.

“Ons het ongeveer 2 500 koeie wat in tweemelkhuise gemelk word en hulle wei opweiding onder besproeiing. Ons vul ook hulle dieet aan met mieliekuilvoer.”

Die begin van die Valtrac-verhouding

Mark se verhouding met Valtrac, die verspreider van Valtra-trekkers in Suid-Afrika, kom nou al so ՚n lang pad dat hy skaars kan onthou hoe hulle paaie gekruis het. “Sjoe,” lag hy, “ek moet nou mooi onthou, maar dit het begin met navorsing wat ek gedoen het vir ՚n nuwe trekker so agt jaar gelede, want ons het ՚n natkoppelaar trekker gehad wat die einde van sy leeftyd bereik het.

“Vereistes waarna ons gekyk het sluit in dat die masjiene kostedoeltreffend moet wees, gebruikersgemak bied en die regte krag moet lewer. Ek het navorsing begin doen oor watter fabrikaat en model aan hierdie kategorieë voldoen. Dit is hoe ek op die Valtra-naam afgekom het.” Hy het rondgevra oor die werking van die trekkers by ander boere watook die handelsnaam in hulle stal het, want dit was in daardie stadium nie ՚n algemene naam in sy omgewing nie.Die terugvoer het hom beïndruk en hy het Valtrac gekontak.

Vandag is daar drie Valtras wat opMark se plaas werk: Twee N134’s eneen N175.Die N175 is ՚n 112 kW trekker wat diesesry-strookbewerkingplanter asook die snyer en voerwa kan trek buite die mielieseisoen. Een van die twee N134’s bestee meeste van sy lewe met ՚n mistrooier, maar doen ook snywerk. Die ander sleep hoofsaaklik die voerwa.

“Met ՚n Valtra het jy vier hidrouliese punte, waar ander trekkers net twee het. Twee punte maak dit moeilik met die meeste nuwe presisietoerusting wat meer poorte vereis. Dus het ons nie nodig gehad om bykomende poorte te installeer toe ons die nuutste planter aangeskaf het nie,” wys Mark uit. “Boonop is die Valtra Connect-toepassing ՚n pluspunt. Ek kan enige tyd sien waar die trekker is.



Valtrac is ‘n familie wat glo in diens

Mark verduidelik dat hy ander handelsname ook op die plaas het wat donkiewerk verrig, maar vir die taaiwerk sorg die Valtras. “Ek is beïndruk met die kraguitset wat ons in staat stel om grondvoorbereiding te doen sonder dat die trekkers te groot is vir voer- en sleepwerk. Die Valtras is kompak invergelyking met ander modelle beskikbaar op die mark.”

“’n Trekker is ՚n masjien, en enige masjien raak soms onklaar,” herinner Mark.

“Maar wat belangrik is in daardiegeval is om die rugsteun te hê van ՚nhandelaar wat jou wil help om voort tegaan met jou werk.“Dit is bemoedigend om te weet jy isin die hande van mense wat boerderyverstaan. Dit is ՚n maatskappy metfamiliewaardes wat jou nie gaan laatverlore raak in die heen en weer van ՚nkorporatiewe struktuur nie. Hulle sienna elke kliënt om.

“Dit is gehalte produkte wat gerugsteun word deur goeie mense,” sluit Mark af. Wat meer wil jy hê?

