Sernick Bonsmara aanteelveiling – 22 Februarie 2024

Sernick Bonsmara se aanteelveiling vind plaas op 22 Februarie om 11:00, by Liebenbergstroom in Edenville.

Nick Serfontein, stigter van die Sernick Groep, vertel meer oor sy ervaring met die Bonsmara ras en die grondlegging waarop Sernick gerig is.

Nick noem dat hulle ‘n diverse maatskappy met sterk waardes is. Hy het al in 1983 met Bonsmaras begin teel, omdat hulle volgens hom die dominante bees in Suid-Afrika is. Dit is ‘n gemaklike bees om mee te werk, veral aangesien temperament in die voerkrale so belangrik is.

Sernick doen baie navorsing in hulle voerkrale en na hulle met sewe rasse eksperimenteer het, het die Bonsmara bo uitgekom.

Om met Bonsmaras te begin boer is maklik. Al wat jy kort is toegang tot grond, basiese infrastruktuur, toegang tot finansiering, mentorskap en opleiding. “Ons het al 700 boere opgelei en 4000 kursusse aangebied. Ek sien ook baie jong boere wat terugkom na die landbou en ek is opgewonde daaroor.”

Op die veiling gaan 25 stoetbulle wees bestaande uit:

5 Poenskop bulle

3 kuddevaars

6 bulle geskik vir verse

En 600 kommersiële vroulike diere:

27 drie-in-een koeie

82 dragtige koeie

86 dragtige verse W24

99 dragtige verse S24

281 oop verse

Vir meer inligting kontak info@sernick.co.za of Pieter by 082-384-0020 of besoek hulle Facebookblad: https://www.facebook.com/sernickgroup

Jy kan ook die Sernick_Aanteel_Katalogus_2024_WEB aflaai.