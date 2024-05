Sernic Bonsmara invites everyone to their 2024 annual auction.

When: 7 June 2024 at 11:00

Where: Leibenbergstroom, Edenville

Transportation is free countrywide for stud animals

300 km free transportation for commercial animals.

Insurance included.

For more information you can contact:

Nick Serfontein: 082 554 7690

Patric Sekwatlakwatla: 060 695 5004

James Allem (SR): 082 370 7553

James Allem (JNR): 063 777 2403