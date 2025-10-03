Senwes Equipment verwelkom Trekker en Diesel Oudtshoorn in sy familie
Senwes Equipment is trots om aan te kondig dat Trekker en Diesel Oudtshoorn vanaf 1 Oktober 2025 deel word van die Senwes Equipment-besigheid. Hierdie transaksie is ’n natuurlike uitbreiding wat gebou is op ’n gedeelde passie vir landbou, klantediens en die strewe na volhoubare groei.
Vir dekades was Trekker en Diesel ’n vertroude naam in die Oudtshoorn-gemeenskap en omliggende boerderygemeenskappe. Hulle benadering om klante betroubaar en met ware diensgerigtheid te ondersteun, is waardes wat Senwes Equipment ten volle raaksien en bewonder. Dit is juis hierdie gees wat ons graag in ons groter groep wil koester.
Sonia en haar span sien die oorgang as ’n nuwe en opwindende hoofstuk: “Vir ons was dit nog altyd belangrik om die beste diens moontlik aan ons produsente en ander klante te bied. Hierdie stap maak dit makliker, omdat ons nou ’n wyer reeks produkte en oplossings aan ons klante sal kan beskikbaar stel.”
Volgens Ferdie Pieterse, besturende direkteur van Senwes Equipment, is die integrasie ’n belangrike mylpaal wat op wedersydse respek gebou is:
“Ons glo dat elke onderneming wat by Senwes aansluit, sy eie unieke storie en sterkpunte saambring. Trekker en Diesel se verbintenis tot hul klante en hul gemeenskap getuig van die soort waardes wat die toekoms van landbou dra. Ons sien daarna uit om hierdie nalatenskap saam met die span voort te bou en nog meer geleenthede aan boere in die streek te bied.”
Vir bestaande klante van Trekker en Diesel beteken die oorgang dat die gesig en diens waarop hulle staatmaak bly, nou versterk deur die kundigheid, infrastruktuur en ondersteuning van die breër Senwes Equipment-netwerk.
Senwes is verbind om dieper spore te los vir ons boere, die gemeenskap en die toekoms van Suid-Afrikaanse landbou.
