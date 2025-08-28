Rumax 15-voermenger: Jou betroubare mengmaat
In die wêreld van moderne veeboerdery staan die Rumax 15-voermenger uit as ŉ bate van doeltreffendheid, konsekwentheid en krag. Hierdie voermenger is ontwerp en vervaardig om groot hoeveelhede voermengsels vinnig en eweredig te verwerk. Dit is veral belangrik vir boere wat die gehalte van hulle voer deurlopend die selfde wil hou om die beste prestasie van hulle kudde te verseker.
Wat maak die Rumax 15-voermenger besonder?
Rumax‐voermengers is beskikbaar in groottes van 5 m³ tot 15 m³, en meng voer vinnig en egalig vir maksimum voeding en minimale vermorsing. Dit beteken dat die 15 m³ menger bo alles uitsteek om voer in groot volumes te meng wat dit geskik maak vir groot veeboerderye, voerkrale en melkerye. Deur die voer konsekwent te meng, word seker gemaak dat die hele kudde elke keer nodige hoeveelhede van die nodige voedingstowwe kry. Die vermorsing word tot ’n minimum beperk, wat kostes snoei en winsmarges verbeter.
Die gehalte van Rumax-mengers word in videos gewys, soos ŉ inskrywing oor die 15 m³ voermenger op ŉ veilingplatform. Kyk die video hier YouTube.
Die Rumax-reeks
Rumax bou nie net hoë-gehalte voermengers nie, maar hulle vervaardig ŉ indrukwekkende reeks boerdery‐meganisasietoerusting.
- Hamermeule: Rumax-hamermeule is bekend vir hul lae stofproduksie en energieverbruik. Die BD32 gebruik ŉ 3 kW-motor en kap ongeveer 2 ton per uur. Dit is dus uiters geskik vir kleiner boere. Die BD55c (7,4 kW, ±3,5 t/h) is gewild, en die BD55 (22 kW, 11 t/h) en BD90 (37 kW, 15 t/h) is gerig op groter kommersiële boere of industriële gebruik. Die grootste model kan selfs hele ronde bale verwerk in sowat sewe minute.
- Konsentraatmengers: Rumax vervaardig mengers met kapasiteite vanaf 0,5 ton tot 2 ton, met kragopsies van 3 kW tot 7,5 kW. Hierdie mengers is vinnig (2 tot 8 minute per siklus), vereis min instandhouding, en kan volgens versoek met ŉ weegskaal toegerus word. Dit maak dit uiters geskik vir klein- tot middelgrootte boerderye wat presisie in voermengsels benodig.
- Verpillingstoerusting: Rumax se verpillingsmasjiene stel boere in staat om mielies of ander graan in kompakte, maklik verbruikbare pille as voer te verwerk.
- Misstrooiers: Hierdie toerusting help boere om organiese materiaal en bemesting doeltreffend en eweredig oor die land te versprei wat ŉ belangrike komponent van gesonde grondbestuur is.
- Snoeiers: Rumax vervaardig ook snoeimasjiene wat op ‘n boordtrekker gehak kan word, en wat snoeityd in boorde en wingerde verkort.
Waarom boere Rumax vertrou
Rumax se reputasie word versterk deur hul praktiese ontwerpfilosofie en kliëntefokus. Jaco Pieters, die eienaar van Rumax, glo daarin om verhoudings met kliënte te bou, en sien elke klant as ŉ vriend wat hulle deurgaans met raad en daad ondersteun. Dit spreek van integriteit en nabyheid aan die boere. Dit is eienskappe wat boere hoog waardeer in ŉ langtermyn-toerustingvennoot.
Die Rumax 15-voermenger kombineer krag, doeltreffendheid en akkuraatheid in een robuuste masjien. Dit is ŉ noodsaaklike masjien vir enige boerdery wat groot hoeveelhede voer gereeld moet verwerk. Met sy vinnige, eweredige mengvermoë, help dit boere om maksimum voedingswaarde te behou en vermorsing te minimaliseer.
Maar Rumax doen meer as mengers: hulle uitgebreide produkreeks, van hamermeule tot verpillingsmasjiene, konsentraatmengers, misstrooiers en snoeitoerusting, bied ‘n geïntegreerde meganisasiepakket vir die moderne boerdery. Gebou op ŉ sterk beginsel van kliënteverhoudinge en praktiese ontwerp, bied Rumax nie net toerusting nie, maar ook ‘n vertrouensvennootskap.
Of jy nou voedingseffektiwiteit, masjienbetroubaarheid of integrasie oor jou hele boerdery se meganisasie wil aanspreek, Rumax het ŉ oplossing vir jou. Besoek hulle webblad by www.rumax.co.za, stuur ‘n e-pos aan jaco@rumax.co.za of skakel (+27)0-23-342-6070.
