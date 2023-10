Rubtrans Logistics spaar só brandstof met hulle vloot FAW trokke

Vloot- en vervoeroperateurs is onder geweldige druk om bedryfskoste soveel as moontlik te beperk om die steeds stygende prys van diesel te verreken. FAW Trucks is, en was nog altyd, bewus van die behoefte om vlooteienaars van ‘n reeks voertuie te voorsien wat die totale bedryfskoste in hulle onderskeie kategorieë maksimeer.

FAW Trucks is daartoe verbind om bedryfsdoeltreffendheid regdeur sy reeks te verseker en vergelyk voortdurend die syfers wat dit bereik met ander vergelykende handelsmerke. Rushil Ahir, direkteur van Rubtrans Logistics, deel die voordele van FAW se vragmotors in sy vloot.