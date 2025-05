Rovic versterk boere se meganisasiekeuses by NAMPO 2025

Rovic het tydens NAMPO weer gewys hoekom hulle een van die voorste name in landboumeganisasie in Suid-Afrika is. Met ‘n uitstalling wat die krag van wêreldgehalte toerusting en plaaslike kundigheid gekombineer het, het hulle opnuut hulle verbintenis tot produktiewe en volhoubare boerdery onderstreep.

Besoekers aan Rovic se standplaas op NAMPO-park kon van naby kennis maak met ‘n indrukwekkende versameling landboutoerusting onder drie gesogte handelsname: Kuhn, Rovic en Quicke. Hierdie verskeidenheid het voorsiening gemaak vir boere regoor die spektrum – van hoë-tegnologie saadbedvoorbereiding tot presisievoerhantering.

Kuhn – Presisie en internasionale tegnologie

Die Franse vervaardiger, Kuhn, is wêreldbekend vir hulle fokus op vernuwing, en van hulle nuutste tegnologieë het behoorlik skares gelok. Een van die groot trekpleisters op Rovic se standplaas was die Kuhn Excelerator 8010, ‘n vertikale bewerkingsmasjien wat ontwerp is om aan te pas by verskillende grondtoestande en bewerkingsbehoeftes.

Met verstelbare snyhoeke van 1 tot 8°, laat die Excelerator boere toe om presies te werk – of dit nou gaan oor plantrestebestuur, saadbedvoorbereiding of vogbewaring. Die robuuste bou en die vermoë om teen hoë snelhede doeltreffend te werk, maak dit ‘n waardevolle toevoeging tot enige graan- of gemengde boerdery.

Verder het Kuhn hulle bekende hooi- en silotoerusting ten toon gestel, insluitend skyfmaaiers, vinger- en rotsharke, asook grootbalertegnologie. Hierdie masjiene is ontwerp vir betroubaarheid, lae onderhoud en maksimum voergehalte – alles kernaspekte vir suksesvolle veeboere.

Rovic – Plaaslike oplossings, wêreldklas gehalte

Rovic, as plaaslike vervaardiger en verspreider, het trots hulle eie reeks toerusting vertoon. Die Rovic Super 19-skeurploeg het besondere aandag geniet. Hierdie diepbewerkingstoerusting is ideaal vir boere wat grondverdigting wil ophef en die indringing van water en lug wil verbeter. Die Super 19 se beproefde ontwerp verseker doeltreffende kragverbruik en maklike inskakeling met verskeie trekkergroottes.

Rovic se reeks droëkunsmisstrooiers en presisiespuittoerusting het ook sterk belangstelling ontlok. Hierdie masjiene is ontwerp vir akkuraatheid en doeltreffende toepassing – twee aspekte wat deesdae al hoe belangriker word namate insetkoste styg en op hulpbronne bespaar moet word.

Daarbenewens het hulle hulle planterreeks beklemtoon – geskik vir verskillende gewasse en grondtipes. Hierdie planters is toegerus met tegnologie wat presiese saadplasing en die regte plantdiepte verseker, en dra daartoe by om die hoogste moontlike opbrengs te behaal.

Quicke – Doeltreffende hantering, verbeterde produktiwiteit

In samewerking met die Sweedse handelsmerk, Quicke, het Rovic verskeie laaigrawe en werktuigkombinasies ten toon gestel. Quicke is bekend vir hulle hoëgehalte-laaierstelsels wat ontwerp is vir presiese hantering van materiaal, verbeterde veiligheid en langdurige werkverrigting.

Die Quicke-toerusting op vertoning is ideaal vir alledaagse take op die plaas – van voerhantering tot materiaalverplasing. Hulle bied uitstekende sigbaarheid vanuit die kajuit, vinnige aan- en afkoppeling van werktuie, en ‘n doeltreffende hidrouliese stelsel wat tyd bespaar sonder om op krag in te boet.

Vir boere wat produktiwiteit wil verhoog sonder om op gemak of beheer in te boet, bied Quicke se toerusting ‘n moderne oplossing.

Die “My Rovic”-winkel – Landbouondersteuning op jou voorstoep

Een van die nuwe elemente by NAMPO vanjaar was die “My Rovic”-winkel, wat boere toegang gegee het tot onderdele, bykomstighede en tegniese advies – alles op een gerieflike plek. Hierdie winkel is deel van Rovic se groter strategie om klantedienste uit te brei en ondersteuning op grondvlak te bied.

Boere kon met tegnici gesels, vrae vra oor hulle toerusting, en selfs onderdele dadelik aankoop. Hierdie direkte diensbenadering is van onskatbare waarde, veral in tydperke waar seisoentydsgereedheid van kritieke belang is.

Verbintenis aan die toekoms van landbou

Rovic se teenwoordigheid by NAMPO 2025 was nie net ‘n uitstalling van yster en staal nie, maar ‘n demonstrasie van hulle verbintenis tot volhoubare, slim en ekonomies lewensvatbare landbou. Hulle kombineer internasionale gehalte met plaaslike aanpassing, en stel toerusting beskikbaar wat werklik werk op Suid-Afrikaanse grond – van die Wes-Kaap se kleigronde tot die rooi sand van die Vrystaat.

Of dit nou gaan oor hoë-intensiteit graanproduksie, hoëdruk-veeboerdery of mengboerderye, Rovic bied oplossings wat pas, groei en aanpas saam met jou plaas.

Of dit nou gaan oor hoë-intensiteit graanproduksie, hoëdruk-veeboerdery of mengboerderye, Rovic bied oplossings wat pas, groei en aanpas saam met jou plaas.