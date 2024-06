Rovic Leers se Quicke toerusting maak laaiwerk maklik

Henrik Nielsen van Quicke in Swede het die voorlaaiervervaardiger se produkte by Rovic Leers se uitstalruimte by Nampo aan Suid-Afrikaanse boere bekendgestel.

Henrik Nielsen van Quicke-laaigrawe in Swede het vanjaar se NAMPO by Bothaville bygewoon om die maatskappy met meer as sewe dekades se kundigheid se laaigraafoerusting by hul plaaslike kliënt, Rovic Leers se stalletjie aan Suid-Afrikaanse boere bekend te stel.

Quicke se twee bekendste laaigrawe sluit die X-laaigraaf en Q-laaigraaf in.

Die X-laaigraaf is ‘n nutslaaier vir alledaagse gebruik soos die hantering van bale en ligte materiaal. Volgens Henrik is die kleiner laaigraaf geskik vir die meeste laaibehoeftes op ‘n plaas.

Die laaigraaf is voorsien van parallelle koppeling vir volkome beheer oor die implement. Dit is ook beskikbaar met vering vir sagte aandrywing en dit kan ook saam met ‘n gruisimplement gebruik word.

Voorlaaiers in die X-reeks is geskik vir kleiner trekkers van tot 120 pk. Die ontwerp van die voorlaaiers vergemaklik werkverrigting ten einde so produktief en ekonomies as moontlik te werk te gaan.

Volgens Henrik is die groter, meer professionele Q-voorlaaier geskik vir die voltydse, professionele boer wat lang ure se harde werk van ‘n laaier vereis. Die digitaal-geïntegreerde voorlaaier benut die trekker se potensiaal ten volle.

Die verskil tussen die twee reekse is dat die laste van die groter laaier op die strespunte van die balk gegiet en gesmee is om dit te versterk.

Die geronde ontwerp maak die implement geskik vir die meeste moderne trekkers. Jy kan mooi sien waar jy werk en ongemaklike hoeke hanteer.

Implemente soos die Q-Companion-skaal waarmee jy die houer en inhoud kan weeg, kan in ‘n kits met ‘n hidrouliese implementslot gekoppel of ontkoppel word sonder dat jy van die trekker hoef af te klim.

Die QCS-beheerstelsel met veelvuldige koppelings maak dit maklik om die volle werksdruk sonder sukkel te hanteer. Die voorlaaier is toegerus met ‘n meganiese hanteerstok, maar vir die boer wat die toerusting voltyds gaan gebruik, word die elektriese beheerstok aanbeveel.

Iets nuuts vir die Suid-Afrikaanse mark is ‘n reeks implemente wat geskik is vir alle groottes voorlaaiers, van die een wat op die werf gebruik word, tot die grote wat vir grondverskuiwing gebruik word, en die mediumgrootte wiellaaier.

Die implemente is nie net geskik vir gebruik met Quicke se eie voorlaaiers nie, maar ook met enige ander toerusting.

Quicke se voorlaaiers word gerugsteun deur sewentig jaar van navorsing en ontwikkeling om aan te pas by veranderende landbouomstandighede.

Alles wat Quicke doen – tot by die kleinste stukkie presisie-sweiswerk – is daarop gemik om die man in die masjien se werkverrigting te verbeter, te vergemaklik en veiliger te maak met behulp van buitengewone kwaliteit en aandag aan die kleinste besonderhede.

Vir meer inligting oor die Quicke-reeks kan Rovic Leers se handelstakke landwyd gekontak word. Besoek die webtuiste by https://www.rovicleers.co.za/ vir meer inligting.