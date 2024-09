Rovic hou jou boorde skoon met hulle Cima-spuite

Wingerd-, sitrus- en pekanneutboere kan gerus by Rovic se stalletjie by NAMPO Kaap ’n draai gaan maak om meer uit te vind oor hulle Cima-spuite. Die spuite is veral gewild omdat hulle bome kan spuit wat tot 20 m hoog is.

John Ridge, areabestuurder vir Rovic Suid-Afrika ,Namibië en die Westelike dele van die Noord-kaap, sê die Cima-produk kom vanaf Europa en word aangepas vir Suid-Afrika se omstandighede.

“Dit is een van die mees beproefste spuite in ons land. Wat die spuit verder gewild maak is dat as jy die regte basis gekoop het, jy eintlik enige aanhangsel agterop die spuit kan sit. Die agterkant van die spuit kan deurentyd verander word om by jou behoeftes en boerdery in te pas,” sê John.

Hulle verkoop heelwat van hierdie spuite jaarliks en sê dat dit wel aanvanklik duur is, maar goedkoper uitwerk op die langtermyn. “Dit is duur as jy die spuit aankoop maar die meganiese onkostes in die jare daarna is baie goedkoop,” voeg John by.

Hulle sleepspuite is beskikbaar in die 1000-,1500-, 2000 liter en hulle nuwe toevoeging tot die reeks is die 3000 liter. Die spuite kom ook in groot en klein waaiervolumes.

“Ons weet watter tenkgroottes kom by watter waaier. Daar is drie waaiergroottes met ’n deursnee van 450, 500 en 550 mm,” noem John.

Die tenk is gemaak van poliëtileen en die spuite het ’n sterk struktuur.

Rovic het kantore in Kaapstad en Johannesburg en dan ’n landswye handelaarsnetwerk. Besoek hulle webtuiste by www.rovic.com vir meer inligting oor al hulle produkte.