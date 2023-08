Riana de Beer word ’n top Beefmaster-boer deur toewyding

Die Quardsen-busstop in die Oos-Vrystaat was vroeër jare ‘n sentrale ontmoetingspunt vir inwoners, ‘n plek waar mense bymekaargekom het om op hoogte te bly van die jongste nuus, stories te deel en vervoer te kry. Dit was die hart van die gemeenskap, en die afwesigheid daarvan vandag, is ‘n bewys van veranderende tye. Riana de Beer se Beefmaster-stoet is vernoem na dié busstop wat ‘n portmanteau van “MarQUARD” en “SENekal” is.

Riana het haar kinderjare op die plaas deurgebring en is baie trots daarop dat sy die vyfde geslag van haar familie is wat hier boer.

“Een sonnige oggend op pad plaas toe, het ‘n gevoel van tevredenheid oor my gespoel. Die welige groen velde het voor my uitgestrek, besaai met weidende diere. Dit was hier, omring deur die natuur se skoonheid, dat ek werklik tuis gevoel het,” bieg sy met tevredenheid.

Riana het na skool by die Vroueleërkollege op George aangesluit en ‘n jaar later as ‘n luitenant uitgeklaar. Sy het ‘n verdere drie jaar lank studeer om eiendomswaardasies te doen. “Dit was geen grap nie; ek moes bedags werk en tot laat in die nag deeltyds deur Unisa studeer,” sê Riana.

“Gelukkig leer die weermag jou om veerkragtig te wees en aan te hou, so ek kon die kursuswerk in die toegelate tyd voltooi. Nadat ek my kursus voltooi het, het ek voortgegaan om ‘n geregistreerde professionele waardeerder te word en vir die volgende 15 jaar vanuit my kantoor in Natal in die veld te werk,” vertel Riana verder.

Riana se liefde vir boer

“As kind het ek altyd ‘n magnetiese trek na die plaas gevoel, waar my ouers onvermoeid gewerk het om die grond te bewerk. Ek sou ure spandeer om hulle waar te neem, gefassineer deur hulle toewyding en liefde vir die aarde. Selfs op ‘n jong ouderdom was my liefde vir boerdery onmiskenbaar.”

Sy vertel dat sy al as peuter sommer vir haarself ’n ekstra doek en bottel melk gevat het om saam met haar pa op die plaas rond te ry.

Vir haar ouers was dit egter belangrik dat sy die wêreld buite boerdery verken en ‘n breër perspektief kry. En so het sy ‘n reis van opvoeding en selfontdekking aangepak en haarself in verskillende studierigtings verdiep.

Riana het in 1999 teruggekeer plaas toe waar sy deeltyds begin boer het.

Sy sê selfs as jy jou ware beroep vind, is daar voor- en nadele aan elke loopbaanpad. Daar is tye in die boerderybedryf dat daar eenvoudig nie genoeg ure in die dag is om alles gedoen te kry nie, soos in plantseisoen of reg voor ‘n produksieveiling.

“Die tyd wat ek deesdae saam met my gesin deurbring, is heeltemal te kort, maar dit is eintlik die enigste nadeel.” Vroeër het die buigsaamheid van haar skedule haar in staat gestel om tyd saam met haar kinders op die sportveld en met naskoolse bedrywighede deur te bring, wat hulle gehelp het om as atlete en mense te groei. “Die beste plek vir ‘n kind om groot te word is op ’n plaas,” sê sy.

Die betekenis van vrouwees vir Riana

“Om ‘n vrou te wees beteken vir my so baie dat dit moeilik is om dit in woorde om te sit. My beste poging tot ‘n opsomming sou dit wees: Dank die Liewe Vader elke dag vir Sy genade en seëninge; leef elke dag met geesdrif; wees daar vir ander; gee om vir hulle; lag; gee liefde; en geniet elke oomblik. Hou in gedagte dat jy nie minder van ‘n vrou is omdat jy op ‘n plaas werk of beesmis onder jou skoene het nie. As jy jou man wil beïndruk, hoef jy net ‘n lang borrelbad te neem, netjies aan te trek en uit te gaan,” raai Riana elke vrou aan.

Riana laat die Beefmaster-ras groei

Riana het tydens haar deeltydse boerdery met koeie uit verskillende rasse geteel en baie vinnig agtergekom dat Beefmaster die ras is waarmee sy wou boer. Slegs die mees aanpasbare diere het in haar Beefmaster-kudde ingekom, want dit is vanselfsprekend dat ‘n gesonde, tevrede dier meer nageslag sal produseer.

“Ek het ook vinnig agtergekom dat die Beefmasterkoeie se kalwers swaarder speen as die ander en wat vir my baie belangrik was is dat die Beefmaster ‘n baie goeie temperament het. My dae van hoogspring is lankal verby, en ek voel nie meer die behoefte om op kraalmure te oefen nie,” spot Riana.

Riana is sedert 2014 ‘n senior keurder vir die ras en het vele medetelers met dierekeuses gehelp en kommersiële boere breedvoerig raad gegee.

Quardsen Beefmaster is vanjaar by Stamboek met die gesogte Dubbelgoud Elite-toekenning vereer. Dit beteken dat Quardsen onder die top 10 persent van alle raskuddes in die land is.