Rensol Africa: Pasgemaakte sonkragoplossings wat jou jare sal hou

Rensol Africa glo daarin om hulle klante by te staan met modulêre sonkrag-sleuteloplossings wat hulle oor die langtermyn geld bespaar.

Die sonkragmaatskappy het sy deure in 2013 oopgemaak en hulle fokus hoofsaaklik op die landbou geplaas. Stefan Steffens van Rensol Africa kom self uit ʼn landbou-agtergrond en het Landbou studeer. Hy vertel dat dit hom in die ideale posisie plaas om boere te help met hulle sonkragstelsels omdat hy verstaan wat ʼn plaas se kragbehoeftes is.

Die onderneming het sowat 250 klante landswyd, waarvan meeste in die Wes-Kaap is.

Hy vertel dat hulle met die stigting van hulle maatskappy besef het dat daar baie produkte is waarvan mense nie weet nie.

“So, ons het gaan ondersoek instel om te kyk wie is die langste in die bedryf. Victron en SMA is al meer as veertig jaar in die bedryf en ons het besluit ons wil met hierdie Europese produkte werk. Ek dink hierdie besluit het ons uiteindelik baie gehelp,” vertel Stefan.

Rensol Africa glo dat ‘n klant nie nou ʼn stelsel moet installeer en dit oor vyf of tien jaar weer moet uithaal en vervang nie. Daarom installeer hulle stelsels wat opgegradeer en aangevul kan word.

“Baie mense vra my of dit ons maatskappy raak noudat beurtkrag nie meer plaasvind nie. Ek voel beurtkrag was nog nooit vir ons onderneming belangrik nie, want sonkrag is ʼn langtermynbelegging,” sê Stefan.

Hy verduidelik dat wanneer ‘n mens na Eskom se prysverhogings tussen 2010 en 2024 kyk, was dit gemiddeld 14,7%. Stefan vra die vraag: “Watter belegging gaan vir jou 14,7% rente gee?”

Dit is vir Rensol Africa belangrik dat boere koste bespaar omdat insetkoste oor die algemeen vir boere al hoe hoër raak.

“Die boer kan nie sy kunsmispryse beheer nie, hy kan nie sy verpakkingsmateriaalpryse beheer nie en met al daardie soort insetkoste het ons gedink die boere kan hulle geld met sonkrag bespaar. En dan het hulle in elk geval beter en meer betroubare krag as dié wat ons huidige verskaffer lewer.”

Stefan verduidelik dat die prys van sonkrag oor die jare gestyg en gedaal het, maar dat dit nou gestabiliseer het en dat dit nou teen die beste pryse beskikbaar is wat hy in dertien jaar gesien het. Die soonkragbedryf het ook oor die jare so gevorder dat banke deesdae lenings en finansiering aan boere bied om sonkragstelsels op hulle plase te laat installeer.

“Rensol Africa help jou om die hele projek aan die gang te kry. Ons verkoop nie los produkte nie, ons kyk na jou rekeninge en wat op jou plaas aangaan. Ek verstaan landbou, ek weet hoe werk pompe, ek weet hoe werk jou kragverbruik, so ons kyk daarna en ons werk vir jou ʼn pasgemaakte stelsel uit. Dan neem ons dit so ‘n bietjie verder. Ons help jou met jou aansoek by die bank ook. Ek voel in die komende jare gaan alle klante selfstandig wil lewe, so dit wat ons nou installeer, verseker dat jy jou stelsel kan aanvul om in die komende jare aan jou behoeftes te voldoen.”

Indien jy met Rensol Africa in verbinding wil tree, kan jy vir Stefan ʼn e-pos stuur na stefan@rensol.co.za, of besoek hulle webtuiste by www.rensol.co.za.