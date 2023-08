ProAgri SA 282

Ons vier inspirerende vroue

Min plekke is in werklikheid beter as die foto’s wat ՚n mens op sosiale media te siene kry, maar Rhodes my tuisdorpie in die hartjie van die Suidelike Drakensberge in die Noordoos-Kaap is een van hulle. Voor jy jou oë kan uitvee is jy deur die dorpie se hoofstraat. Die hart van die dorp is die boeregemeenskap, hier waar ek geleer het van kameraadskap, saamstaan, en waar my liefde op die plaas vir die landboubedryf gekweek is.

Hier het ek geleer van harde werk, geduld, bid sonder ophou en om geloof soos ՚n mosterdsaadjie te hê.

As boerdery en die landboubedryf in jou bloed is, maak dit nie saak hoe oud jy is nie, of jy man of vrou is nie; dit is iets wat deel word van jou menswees. Ek was nog altyd lief vir die plaas en vir boerdery, en wat ՚n ongelooflike voorreg is dit om my drome in die landboubedryf uit te leef.

Ek ken nie ՚n lewe buiten boerdery nie. Ek besef elke dag opnuut watter voorreg dit is om te kan boer en deel te kan uitmaak van die landboubedryf.

Ek vra so dikwels die vraag aan ander boere, mans en vroue: Wat is jou raad

aan ander daar buite?

Moenie jaag na wat jou oud gaan maak voor jou tyd nie. Boer voluit, leef jou passie uit, probeer dinge reg doen, pas die grond op wat vir jou geleen is, en die res sal vanself in plek

val. En die belangrikste ding is om vergenoegd te wees met dit wat vir jou afgemeet is.

Ons lewe in ՚n vinnig-veranderende wêreld en die rol van die vrou moet toenemend daarby aanpas. Met dié dat Vrouemaand in Augustus gevier word, val die kollig opnuut op die plek van die vrou in die samelewing. Ook in die landbousektor is daar ՚n besef dat vroue ՚n rol te speel het en dat daar formidabele vroue is wat reeds hulle merk gemaak het.

Daar is so baie vroue na wie ek self opkyk. Vroue wat rolmodelle is – nie net vir my nie, maar vir baie ander om hulle.

Ons het die voorreg gehad om ՚n paar voorslagvroue nader te trek om hulle stories te hoor. Inspirerende, dinamiese, vasvattervroue. Geniet hierdie propvol uitgawe van formidabele vroue in die bedryf.

