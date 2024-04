Pioneer se kultivars bring die hoop na Hoopstad

Noordwes en Vrystaat se boere ken hulle mielies. Daarom het Pioneer by Chris Schoonwinkel van die plaas De Rots, in Hoopstad, gaan aanklop om die regte kultivars vir hierdie gebied op die proef te stel.

Chris is ‘n tweedegeslag boer op hulle familieplaas wat sy pa in die tagtigs by ‘n Hollander oorgekoop het. Hulle boer met mielies, sojabone en sonneblomme.

Hy vertel dat hy en Pioneer verlede jaar vir die eerste keer begin saamwerk het. Oorspronklik het hulle net mielieproewe op sy plaas kom plant.

“Ons het net stroopproewe geplant. Ons wou basies wit- en geelmieliekultivars toets om te sien wat hulle aanpasbaarheid in hierdie omgewing is,” verduidelik hy.

Na ‘n baie suksesvolle eerste proeflopie het hulle besluit om hierdie jaar sojabone en sonneblomme by te voeg, omdat dit ook twee gewilde gewasse in die area is.

“Ons wil ook kyk wat is die kultivars se aanpasbaarheid in ons omgewing. Wat die witmieliekultivars aanbetref, het ons gesien dat daar in die Pioneer-stal kultivars is wat wesenlik beter presteer het die afgelope paar jaar. Hulle graankwaliteit is baie goed met die stroopproses. Ons wou sien of dit wat ons in die proefresultate gelees het die waarheid is. En dit lyk regtig baie goed hier by ons,” sê Chris.

Boere van die omgewing is genooi om op 9 April self te gaan kyk wat Pioneer se kultivars in hulle omgewing kan bereik.

Hennie du Plooy, Pioneer se gebiedsbestuurder vir die Noord-Vrystaat, Sentraal-Vrystaat, Wes-Vrystaat asook die oostelike gedeelte van die Noordwes-provinsie vertel dat dit vir hulle belangrik is om vir die boere die produkte te lewer wat in hulle gebied die beste sal doen.

“Vir ons as Pioneer is dit belangrik om ons merk te maak in die westelike streek van die Vrystaat, spesifiek in terme van ons mieliekultivars, sojabone en sonneblomme,” sê Hennie.

Hulle PowerCoreTM-produkte doen merkwaardig goed en dit is vir Pioneer baie belangrik, want volgens Hennie is dit die toekoms. Hierdie genetika bied weerstand teen onkruiddoder en bogrondse insekte.

Hennie verduidelik: “Ons het tans ‘n witmielie PowerCore beskikbaar, 2849WPW en gaan die 2565 PowerCore ook van volgende jaar af beskikbaar stel.”

Die 2849 is reeds vir boere beskikbaar en dan is daar ook ‘n 2851 PowerCore op pad.

“Ons wil vir ‘n produsent ‘n pakkie kan aanbied waar ons vir hom ‘n medium-, lang- en kortgroeier kan gee wat dan almal die PowerCore-produk bevat,” vertel Hennie.

Hoewel hierdie witmieliewêreld is, het Pioneer ook hulle geelmieliekultivars ten toon gestel.

Die 2850BR is ‘n geelmielie wat teen ‘n lae stand geplant kan word, sterk meerkoppig is en goeie spruite maak.

“Dit is ‘n goeie mielie om aan te plant, veral in die westelike gebiede van die land waar boere graag teen ‘n laer stand wil plant,” verduidelik Hennie.

Hulle nuwe kultivar in die klas is die 29050, wat ‘n Roundup Ready-mielie is. Sy PowerCore is nou in die R5 stadium en Hennie en die Pioneer-span is opgewonde om te sien hoe hierdie kultivar kan aanpas.

“Dan is ons baie opgewonde oor ons 1197 PowerCore-besproeingsmielie wat uitstekend doen. Ons is bly om hom ook in die gebied te kan bemark aan boere wat ‘n geelmielie soek onder besproeiing teen ‘n hoë stand.”

Pioneer verkoop nie net saad nie, maar bring baie ander kennis na boere op hulle Pioneer Landboukundige dae. Op Hoopstad kon boere ook luister na ‘n praatjie oor bemesting wat deur dr Chris Schmidt aangebied is en Hanno Maree van Stoller het gepraat oor hulle biologiese produkte.

In die lande kon die boere die kultivars besigtig en na die Pioneer-landboukundiges luister. Martin Brandt het gesels oor mieliegenetika en voorskrif-inligting, terwyl Johan Kock gefokus het op wortelontwikkeling.

De Bruyn Myburgh het oor sojabone gepraat en Phillip Fourie het op sonneblomme gefokus. Corteva Crop Protection het ook inligting oor hulle Blue N en Instinct produkte gedeel.

Die dag is afgesluit met ‘n lekker saamkuier en ‘n sappige biefstuk vir elk.