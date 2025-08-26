Ontsnap na rus en avontuur by Klipdraai Karavaanpark
Langs die rustige oewers van die Kliprivier in Meyerton lê ’n ware wegbreekjuweel vir gesinne, natuurliefhebbers en kampeerders: Klipdraai Karavaanpark.
Met sy kombinasie van rustige natuur, moderne geriewe en ’n warm, gesinsvriendelike atmosfeer, is dit die ideale bestemming vir enigeen wat die stadsgedruis wil verruil vir vars lug, voëlgesang en kampvuurstories.
’n Sentraal geleë wegbreek
Klipdraai Karavaanpark is slegs sowat ’n uur se ry van OR Tambo-lughawe en net oor die anderhalf uur vanaf Pretoria. Hierdie nabyheid maak dit maklik bereikbaar vir naweekwegbreke, gesinsvakansies of selfs langer verblyf. Ten spyte van sy toeganklikheid, voel dit asof jy myle ver van die stad se geraas is – ’n plek waar stilte en natuurlike prag oorheers.
Ruim staanplekke en verblyfopsies
Die oord bied tussen 230 en 350 grasgroen, skaduryke kampeerplekke, elk toegerus met elektrisiteit (220V/30A) en waterpunte binne maklike bereik. Vir gesinne wat verkies om meer gerieflik te bly, is daar selfsorg-chalets en glamping-eenhede beskikbaar – perfek vir diegene wat die natuur wil ervaar sonder om afstand te doen van moderne gemak.
Netjiese fasiliteite vir gemak
Klipdraai is bekend vir sy goed versorgde ablusieblokke, met warmwaterstorte, skottelgoedgeriewe en selfs rolstoelvriendelike fasiliteite. ’n Netjiese, veilige omgewing is ’n prioriteit hier – die park is omhein, beskik oor 24-uur sekuriteit en ’n bemande hek, sodat besoekers met gemoedsrus kan ontspan.
Pret en ontspanning vir almal
Of jy nou ’n kampvuur wil aansteek of jou dag vol aktiwiteite wil vul – Klipdraai Karavaanpark het iets vir elke smaak:
- Swemplekke: Warm- en koue swembaddens, ’n kinderbad en selfs borrelbaddens bied verfrissing vir jong en oud.
- Aktiwiteite: Van mini-gholf, skaak en jukskei tot ’n meganiese bul (op sekere naweke en skoolvakansies) – pret is gewaarborg.
- Kindervriendelik: Speelgronde, ponieritte, trampoliens en selfs klein diere maak die oord ’n kinderparadys.
- Visvang: Die Kliprivier bied uitstekende hengelgeleenthede vir barbel en geelvis, ’n gunsteling onder kampgaste.
Meer as net kampeer
Benewens ontspanning bied Klipdraai Karavaanpark ook verskeie fasiliteite vir spesiale geleenthede. Die pragtige kapel, trou- en konferensiesale en selfs ’n wittebrood-suite maak dit ’n gewilde keuse vir paartjies en besighede. ’n Klein winkeltjie op die terrein sorg dat basiese benodigdhede, ys en braaihout altyd byderhand is.
Tariewe en toeganklikheid
Kamperingstariewe begin by ongeveer R650 per nag vir ’n staanplek wat tot vier persone akkommodeer. Elektroniese betalings (EFT) word aanvaar, en die park se hekure is seisoenaal aangepas om by daglig te pas. Dit is bekostigbaar en toeganklik, wat dit ’n uitstekende waarde vir geld maak.
Ervarings van besoekers
Soos met enige gewilde bestemming, verskil ervarings soms, maar die meerderheid besoekers prys die vriendelike diens, netjiese terrein en die verskeidenheid aktiwiteite. “Dit is ’n wonderlike, bekostigbare wegbreek en ons kom beslis terug,” vertel ’n kampeerder. Onder nuwe bestuur het die oord merkbare verbeterings ondergaan, en baie gaste noem dit as rede vir hul terugkeer.
Jou volgende naweekbestemming
Klipdraai Karavaanpark bied ’n unieke kombinasie van avontuur en ontspanning, gerief en natuur, veiligheid en vryheid. Dis nie net ’n kampeerterrein nie – dit is ’n plek waar herinneringe gemaak word, waar kinders lag en speel, en waar gesinne en vriende weer nader aan mekaar en aan die natuur kom.
As jy dus op soek is na die perfekte plek om jou tent op te slaan, jou karavaan te parkeer of sommer net in ’n chalet te ontspan, hoef jy nie verder te soek nie. Klipdraai Karavaanpark wag op jou!
Het jy lus vir vars lug, avontuur en kampvuurstories? Pak jou gesin en jou kampgoed, en ervaar self die bekoring van Klipdraai Karavaanpark. Jou volgende avontuur begin hier!
Vir meer inligting besoek Klipdraai se Facebookblad, kontak hulle by (+27)84-600 0035 of stuur ‘n e-pos na besprekings@klipdraaikaravaanpark.com.
