Ontsluit die toekoms van veeboerdery by Africa Agri Tech 2025

492 words

Boere wat vandag tegnologie omarm, sal dié wat verandering weerstaan, oortref, volgens The Rebel Technologist, Brett StClair, een van die hoofsprekers by vanjaar se Africa Agri Tech (AAT) Konferensie en Ekspo. Hiér kry boere die geleentheid om ’n tegnologies-gedrewe, volhoubare toekoms vir hul boerdery te verseker.

AAT, wat van 18 – 20 Maart by die WNNR-konfensiesentrum in Pretoria plaasvind, is ‘n hoogtepunt vir boere wat doeltreffendheid, volhoubaarheid en winsgewendheid wil bevorder. Dag 1 fokus op Vee AgTech, waar die tegnologie wat veeboere sal help om die kosteknyptang te klop, en al hoe nouer marges in die veebedryf te oorleef, bespreek sal word.

Konferensiesprekers sluit internasionale kenners in wat aan die voorpunt van die tegnologiese revolusie staan. StClair, afkomstig van die Verenigde Koninkryk, is ‘n Rebel Technologist wat veg vir vooruitgang. “Tegnologie was nog altyd die krag wat opbrengs in boerdery dryf. Diegene wat by die spoed van verandering wat ons tans in die tegnologie-revolusie bybly, sal die toekoms van landbou lei, skep en herdefinieer,” sê StClair.

Waarom bywoon?

In ’n wêreld waar boere met stygende insetkoste, markdruk en klimaatverwante uitdagings te kampe het, kan hulle nie bekostig om agter te bly in die tegnologiese revolusie nie.

“AAT bied werkbare oplossings deur die nuutste innovasies in presisieveeboerdery, genetika en dieregesondheid ten toon te stel. Boere word oorval met tegnologiese oplossings, en dié geleentheid sal die kaf van die koring skei, om boere te help om die oplossings te vind wat die grootste impak op hul winsgewendheid sal maak,” sê Anlie Hattingh, AAT se woordvoerder.

Dag 1 bring insig oor die jongste verwikkelinge in entstowwe, biosekuriteit en kuddegesondheidsbestuur om siekterisiko’s te minimaliseer en verliese te verminder. “Ons sal wys hoe presisieveeboerdery en datagedrewe kuddebestuur, byvoorbeeld, besettingskoers en speenpersentasie kan verhoog. Dan is daar volhoubare boerderytegnieke wat koste kan verlaag en nuwe markgeleenthede kan ontsluit deur verbeterde naspeurbaarheid,” sê Hattingh.

Suid-Afrika se voorste veekenners sal by AAT plaaslik aangepaste oplossings bied. Prof. James Blignaut, van ASSET Research, Universiteit Stellenbosch en die Suid-Afrikaanse Omgewingswaarnemingsnetwerk, sal wys hoe herkouerproduksie van ‘n koolstofintensiewe industrie na ‘n koolstofsink verander kan word. Blignaut sê: “Veeboerdery hoef nie ‘n koolstoflas te wees nie – dit kan deel van die klimaatsoplossing wees.”

Tom Westphal, Uitvoerende Direkteur van die Suid-Afrikaanse Vleisbedryfsmaatskappy, en Basson Engelbrecht, HUB van Reisiger Ventures, sal die digitale revolusie bespreek wat toekomsgereed-vleis sal verseker. Westphal verduidelik dat digitale transformasie die hele waardeketting, van boere, tot verwerkers, verkopers en kleinhandelaars in staat stel om groter mededingendheid te bereik en aan die veranderende eise van verbruikers en globale markte te voldoen.

Hattingh beklemtoon dat AAT nie net ‘n tegnologiese vertoonvenster is nie, maar ‘n kans vir boere om praktiese oplossings wat hulle dadelik kan implementeer, terug plaas toe te vat. “Of jy nou ‘n veeboer, veearts of landboutegnologie-entrepreneur is, Africa Agri Tech 2025 sal jou toerus met die gereedskap en kennis om voor te bly in ‘n vinnig ontwikkelende bedryf.”

Bespreek nou jou sitplek: www.africaagritech.co.za

Kry dag een se program