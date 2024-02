New Holland maak groot opslae met nuwe T7-trekkerreeks

Jaco du Preez, bemarkingsbestuurder van New Holland vir Suider-Afrika, vertel meer oor die nuwe T-7 trekkerreeks van New Holland.

Die T7.260 is die grootste trekker in die reeks. Ander twee trekkers in die reeks is die T7.230 en die T7.235.

Die masjiene is beskikbaar in twee ratkaste: die power command en die CVT-ratkas.

Hierdie reeks is gebaseer op die huidige T7000-reeks wat vervang word, maar daar is baie veranderinge gemaak, soos die stilering en die kajuit. Een van die veranderinge is die hidroliese vloei wat opgestoot is van 150 na 170 liter per minuut. Hyserkapasiteit is ook opgestoot van 9 ton na 10,5 ton. Hierdie trekker is ook beskikbaar met elektroniese kleppe, waar die vorige reeks meganies was.

Die brandstoftenk is vergroot, maar ook ‘n ander tipe tenk wat meer doeltreffend is om brandstof verbruik te verminder.

