neXgro is pioniers in die bedryf!

neXgro het ongeveer 35 gelede tot die mark toegetree, waar hulle as pioniers die eerste graantransaksies gedoen het. Van toe af al fokus hulle op hoe hulle met die boer kan skakel en ’n handjie kan bysit.

Vandag kan jy by neXgro silo’s koop wat al die pad ingevoer is van oorsee, want neXgro glo dat net die beste gehalte goed genoeg is vir hulle boere.

neXgro werk saam met Mysilo om vir boere die beste opsies moontlik te bied.

Besoek neXgro by enige van hulle kantore in Krugersdorp, Potchefstroom en die Suid-Kaap, of besoek hulle webtuiste by www.nexgro.co.za.