Nasionale Bonsmara SA-veiling 2025: Die room van Suid-Afrika se vleisbeesteling!

407 words

Die Nasionale Bonsmaraveiling van 2025 was een van die hoogtepunte op Suid-Afrika se landboukalender. Dit is ‘n viering van top-genetika, wêreldklastelers en ‘n ras wat voortgaan om standaarde in die vleisbeesbedryf te stel.

Die gehalte van die diere aangebied deur telers van regoor die land was besonder indrukwekkend, wat ‘n toonbeeld was van die hulle toewyding, passie en jare se harde werk. Pryse het die hoogte ingeskiet en telers regoor die land het aktief deelgeneem om hulle steun aan die Bonsmara-ras te toon.

Dit is duidelik dat Bonsmara nie maar net ‘n ras is nie, maar ’n beweging en ‘n belegging vir die toekoms. Telers het voortgegaan om die lat hoog te stel met hulle vindingryke benadering tot teling en ‘n doelgerigte visie vir die toekoms. Die veilingsdag was nie net oor verkope nie; dit was ‘n viering van Suid-Afrika se boeretradisie, ‘n hernuwing van die belofte aan gehalte en volhoubaarheid, en ‘n bewys van die veerkragtigheid van ons land se boere.

Hoogste pryse behaal:

Duurste dragtige koei-en-kalf (3-in-1): Lot 40, AG 21-406, 3-in-1 koei met bulkalf van AG Bonsmara, verkoop vir R300 000 aan Genetic Link (lees meer oor die groep). Kyk die video hier.

Duurste koei en kalf: Lot 22, SYF 22-264 stoetkoei en kalf van Syferfontein Bonsmara verkoop vir R150 000 aan Genetic Link (lees meer oor die groep). Kyk die video hier.

Duurste dragtige vers: Lot 75, LAR 22-373 dragtige vers van Up George Bonsmaras verkoop vir R200 000 aan SHEFA BesBonsmara SHEFA BesBosmara Boerdery. Kyk die video hier.

Gemiddeldes behaal:

Kyk die veilingshoogtepunte hier.

Hierdie veiling is meer as net ‘n gebeurtenis – dit is ‘n legende wat voortbou op ‘n trotse erfenis. Dit is ‘n bewys dat Bonsmara-telers nie net toewyding toon nie, maar die toekoms van vleisbeesboerdery vorm. Ons vier nie net die sukses van die veiling nie; ons vier die kern van Suid-Afrikaanse landbou.

ProAgri is trots en dankbaar om deel te kon wees van hierdie spoggeleentheid as borg en mediavennoot. Dit is vir ons ’n voorreg om die vooruitgang van die Bonsmara-ras te bevorder en telers se stories aan die landbougemeenskap oor te dra.

Baie geluk aan al die kopers en verkopers wat hierdie veiling ’n reuse sukses gemaak het!