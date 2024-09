NAMPO Kaap 2024 – Landbou: Die ruggraat van ekonomiese groei

So het die stof gaan lê en ons kyk terug na nog ‘n suksesvolle landbougeleentheid op die landboukalender. NAMPO Kaap het vanjaar hulle vyfde bestaansjaar gevier met die tema: Landbou, die ruggraat van ekonomiese groei. Die landbouskou het tussen 11 en 14 September te Bredasdorppark NPC plaasgevind en is aangebied in samewerking met Graan SA.

Hierdie geleentheid is jaar na jaar ‘n groot hoogtepunt op Wes-Kaapse boere se landboukalender en het vanjaar weer bewys waarom dit ‘n onmisbare platform vir die landbougemeenskap is.

Met 45 894 besoekers oor vier dae, het hierdie jaar se ekspo ‘n vertoonvenster van landbouvernuwing geword, wat deelnemers en besoekers die geleentheid gegee het om die nuutste tegnologie te verken, uitdagings in die bedryf aan te pak en saam te droom oor die toekoms van landbou.

Die klem is geplaas op die kritiekke rol wat die landbousektor speel in die bevordering van die nasionale en wêreldekonomie, asook om voedselsekerheid te verseker. Henk Aggenbach, voorsitter van Bredasdorppark NPC, het beklemtoon hoe die ekspo nie net ‘n landbougeleentheid is nie, maar ‘n belangrike ekonomiese inspuiting vir die streek, met ‘n geskatte R15-miljoen tot R25-miljoen wat in die plaaslike ekonomie vloei en meer as 100 werksgeleenthede in die Overberg het.

‘n Hoogtepunt was die besoek van minister van Landbou, John Steenhuisen, wat op 13 September ‘n kort draai by die ekspo gemaak het. Hy het nie net die jongste landboutegnologie bewonder nie, maar ook die hartlike atmosfeer en gasvryheid waardeer.

Wat NAMPO Kaap werklik onderskei, is die skouspel van uitstallers en vernuwings wat jaar na jaar groei. Vanjaar het meer as 600 uitstallers, insluitend 542 nuwe inskrywings, hulle beste produkte, masjinerie en tegnologie uitgestal. Met ‘n groter uitstalruimte wat nog 38 standplase bygevoeg het, kon die nuutste landboumasjinerie en tegnologie, soos battery-aangedrewe voertuie, op ‘n spesiale baan in aksie gesien word.

Een van die mooiste aspekte van die geleentheid was die Skaaphond-ekspo, wat in samewerking met die Suid-Afrikaanse Skaaphondvereniging aangebied is.

Besoekers kon deel wees van skouklasse en veilings, terwyl Toyota se Nasionale Kompetisie vir Jong Afslaers ook vir groot opwinding gesorg het.

Die Suid-Afrikaanse Lipizzaners en die unieke Fynbosfees het besoekers nie net vermaak nie, maar ook kultureel verryk.

Die jeug is ook nie vergeet nie. ‘n Spesiale skoolprogram, gereël deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou, het 500 leerders van 30 skole praktiese leerervarings gebied wat hulle akademiese leerplanne versterk het. Die Overberg Streeksjeugskou het jong landbougeesdriftiges die kans gegee om hulle vaardighede te wys.

Volgens dr Dirk Strydom, besturende direkteur van NAMPO, is landbou ‘n integrale deel van Suid-Afrika se ekonomiese en maatskaplike groei. “NAMPO Kaap is meer as net ‘n landbouskou. Dit is ‘n geleentheid om produsente toe te rus met die kennis en tegnologie wat hulle benodig om volhoubare groei te verseker. Dit is ook ‘n platform vir die jeug om betrokke te raak, nuwe idees te ontdek, en die toekoms van landbou vorentoe te neem.”

NAMPO Kaap 2024 het sy strewe voortgesit om ‘n ontmoetingspunt vir die landbougemeenskap te wees, waar kennis, netwerkgeleenthede en vernuwing hand-aan-hand gaan. Hierdie platform verseker dat die landboubedryf nie net van toepassing bly nie, maar ook gereed is vir die uitdagings en moontlikhede van die toekoms.

NAMPO Kaap 2024 het sy doelwit bereik om ‘n platform vir netwerkvorming, vernuwing en die uitruil van kennis te skep en bly ‘n belangrike bymekaarkomplek vir Suid-Afrika se landbougemeenskap, wat sowel huidige as toekomstige geslagte boere begeester.

NAMPO Kaap se datums vir volgende jaar is vasgestel vir 10 to 13 September 2025 op Bredasdorppark. Vir meer inligting, besoek www.nampokaap.co.za.