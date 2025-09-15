Meer gerief, kapasiteit, krag en produktiwiteit: Die Nuwe BRAUD 8.50L kompakte druiwe-oesmasjien van New Holland
New Holland het sy reeks kompakte selfaangedrewe druiwe-oesmasjiene vernuwe met die vrystelling van ’n opgedateerde 2024-reeks, wat die nuwe BRAUD 7.50M, 7.30L en 8.50L modelle insluit. Hierdie masjiene volg op die vorige BRAUD 7030M, 7030L en 8030L, en bied ’n vars ontwerp, meer krag, verbeterde operateurgerief en gevorderde oesfunksies.
Om 50 jaar van BRAUD-produksie te vier, het New Holland die vlagskip BRAUD 8.50L in Suid-Afrika bekendstel tydens NAMPO Kaap 2025, wat sy volgehoue verbintenis tot innovasie in wynbou beklemtoon.
Verhoogde kapasiteit en krag
Die kern van die BRAUD 8.50L is ’n 144hp FPT viersilinder-enjin, ’n toename van 16pk teenoor sy voorganger, wat hoër produktiwiteit in veeleisende toestande verseker. Sy 3 600-liter hopper verteenwoordig ’n 500-liter verhoging in kapasiteit, wat langer oessiklusse moontlik maak voordat aflaai nodig is.
Die nuwe IntelliView™ IV Plus aanraakskerm-terminaal bied operateurs vinniger en meer intuïtiewe beheer. Op die BRAUD 8.50L sluit die masjien se nivelleringstelsel nou outomaties wanneer dit van veld- na padmodus oorskakel, wat beide gerief en veiligheid verbeter.
Presisie oesstelsels
Die beproefde SDC-skudstelsel is in alle modelle verbeter met ’n nuwe knypverstellingsmeganisme, wat konsekwente skudding verseker ongeag die digtheid van die wingerdblaarkap. Operateurs kan nou knypverstellings sonder domkrag direk vanuit die kajuit maak, wat opsteltyd verminder en skoonmaak vergemaklik.
Op die BRAUD 8.50L aktiveer geoptimaliseerde skudplate outomaties in die vrugsones en kan individueel binne minder as twee minute verwyder word met net een bout, wat onderhoudstyd aansienlik verminder.
Opsionele Opti-Grape™ II-skoonmaak- en stokverwyderingstelsels verhoog oesgehalte verder, terwyl wielkonfigurasies van 24” of 28”, opsionele voorasvering, en byvoegings soos ’n ontsteler en statiese weegstelsel ’n wye reeks aanpassings moontlik maak.
Die BRAUD 8.50L se skroefstelsel bied ’n aflaaihoogte van 3,05 m, wat doeltreffende oordrag van ’n volle 3 600-liter vrag na waens of vragmotors met ’n hoogte van tot 3,0 m netto moontlik maak.
Makliker, veiliger reis en verbeterde gerief
Alle nuwe BRAUD-modelle beskik oor ’n hersiene hidrostatiese transmissie wat groter vertroue op hellings bied. Die BRAUD 8.50L se outomatiese hoogte- en sywaartse hellingskorreksie (CDHA) stelsel maak voorsiening vir tot 30% hellingskorreksie, terwyl die masjienhoogte met 600 mm verhoog kan word met drie verstelbare vlakke. Beide masjienhoogte en koplandhoogte kan gestoor en herroep word vir maklike werking.
Die IntelliView™ IV Plus-terminaal, gebou op hardeware wat afkomstig is van die IntelliView™ 12-stelsel wat in ander New Holland-masjiene gebruik word, bied nou skerper grafika, vinniger reaksie en ’n induktiewe aanraakskerm vir verbeterde akkuraatheid en gevoel. Dit ondersteun tot vier kameras, insluitend ’n standaardbasiskamera en ’n nuwe agteruitsigmonitor.
Operateur-sigbaarheid word verder verbeter met ’n nuwe voorste kajuit-werkligtepakket, wat liguitset verhoog van 1 200 tot 2 000 lumen per lig, vir ’n totaal van 12 000 lumen, 2,5 keer helderder as vorige modelle. ’n Hersiene eksterne spieëlpakket kombineer standaard- en hoëhoekspieëls in een eenheid, wat agtersig verbeter.
Binne in die kajuit is operateurgerief aansienlik opgegradeer met ’n nuwe premium-sitplek wat verhitting, ventilasie, lumbale ondersteuning en ’n skuifbare rugsteunuitbreiding insluit vir lang oesdae.
’n Nuwe era in kompakte druiwe-oes
Die nuwe BRAUD 8.50L verteenwoordig die volgende stap in druiwe-oestegnologie. Deur hoër kapasiteit, verbeterde operateurgerief en presisie-wingerdhulpmiddels te kombineer, bied ons aan Suid-Afrikaanse wynprodusente ’n masjien wat aan die eise van moderne wingerde voldoen.
New Holland lewer innoverende landboumasjinerie, presisieboerdery-oplossings en toegewyde handelaarsnetwerkondersteuning aan boere wêreldwyd. Met ’n halfeeu se leierskap in druiwe-oes deur sy BRAUD-reeks, bly New Holland die grense van werkverrigting, gerief en volhoubaarheid verskuif.
