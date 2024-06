Maak seker alles verloop vlot, van plant- tot stroopseisoen | Ripper Tillage

Ripper Tillage se hoofdoel is vogtigheidsbewaring en voorafbewerking, so sê Werner Lubbe.

Hy noem dat dit belangrik is om so vroeg en so veel as moontlik jou landerye skoon te kry, en vogtigheidsbewaring gaan daaroor om die vog terug in die grond te sit. Ripper Tillage spesialiseer in hierdie afdelings. Hulle maak ook seker dat die vog wat jy wel het, na die regte plekke gaan.

Vir die bogenoemde en nog vele meer, kontak 082-773-9297 of rippertillage.co.za.