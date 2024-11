Maak gereed om te zip, zap en zoom in die nuwe Mahindra XUV 3XO!

Is jy op soek na ՚n voertuig wat koppe gaan draai? In die verlede was dit net die superrykes en gelukkiges wat met luukse motorkarre kon rondrits. Maar nie meer vir lank nie, want Mahindra het dit reggekry om die wenresep vir ՚n verleidelike, vinnige voertuig te ontdek!

Die Mahindra XUV 3XO, nou beskikbaar by Mahindra Alberton, is die jongste toevoeging in die sportnutsvoertuig-reeks. Hierdie bekorende kar het ՚n wegspringprys van slegs R254 999!

Styl wat skitter (letterlik!)

Die XUV 3XO kan dalk bekend lyk as jy Mahindra se vorige modelle ken, maar dit is opgekikker vir ՚n vars voorkoms. Die kenmerkende diamantpatroon strek oor die voertuig, van die sierrooster tot die agterligte, wat dit ՚n opvallende glans gee. ՚n LUD-ligstrook omring ook die voertuig se hoofligte en dien as ՚n daglig vir ekstra veiligheid en styl. Met agt verskillende kleuropsies is daar ՚n skakering vir elke persoonlikheid.

՚n Uitsig van hoek tot kant

Die XUV 3XO bied gevorderde tegnologie, met 360-grade kameras aan elke kant om jou bewus te hou van elke hoek. Die kantspieëls vou outomaties in wanneer jy die motor sluit, sodat jy jou nooit hoef te bekommer oor knap parkeerplekke nie. Die 43 cm (17 duim) diamant-afgewerkte allooiwiele gee die XUV 3XO ՚n gesofistikeerde voorkoms.

Die hoofligte is toegerus met LUD-projektorlampies en slanke dagryligte. Dit gee nie net ՚n deftige voorkoms aan die XUV 3XO nie, maar verbeter ook sigbaarheid vir alle padtoestande.

Dit is wat binne is wat saak maak

Binne-in vind jy sitplekke bekleed met leer met elegante wit soomstiksels. Met die ruim kajuit, Harman/Kardon-klankstelsel, ses luidsprekers en ՚n digitale skerm, bied die XUV 3XO ՚n ervaring wat sowel luuks as prakties is.

Almal weet ons is in die digitale era en niemand het deesdae tyd om stil te staan en te wag dat jou toestelle eers klaar laai nie. Die 65 watt-laaipoort kan jou selfoon en selfs ՚n skootrekenaar laai. Daar is ook ՚n draadlose laaiblad, outomatiese klimaatbeheer, en ՚n pragtige outomatiese lugdak om die son (of sterre) te geniet terwyl jy ry.

Slim, slimmer, Mahindra

Waarom tevrede wees met gewone ry-modes as jy kan zip, zap, en zoom? Die XUV 3XO sluit hierdie prettige, dog kragtige opsies in:

Zip is ideaal vir brandstofdoeltreffende stadritte.

Zap bied ՚n gebalanseerde mengsel van krag en ekonomie.

Zoom is jou alles-of-niks, hoë-kragmodus vir ՚n opwindende rit.

Met sy 1,2 liter turbo-enjin en ADAS-tegnologie kan die XUV 3XO selfs help met die bestuur, versnelling en rem!

Wanneer die noodlot tref

Mahindra besef dat enige voertuig ՚n groot uitgawe is, daarom het die Mahindra XUV 3XO ՚n omvattende waarborg en diensplan:

5 jaar / 150 000 km waarborg

5 jaar / 100 000 km diensplan

Sien (ry) is glo

Gereed om die opwinding self te ervaar? Besoek Mahindra Alberton en neem die XUV 3XO vir ՚n 24-uur toetsrit. Voel self die elektrisiteit deur jou are wanneer jy zip, zap en zoom!

Kontak Mahindra Alberton op hulle webwerf by www.mahindraalberton.co.za.