Kynoch se KynoKelp gee “groen” ’n nuwe betekenis

By

“Gaan groen” is geen nuwe konsep meer nie, maar as dit kom by Kynoch se KynoKelp kry dit ’n heeltemal nuwe betekenis!

KynoKelp is ’n groen seewieroplossing wat gebruik kan word as toediening vir blare en wortels. Dit bevat makro- en mikro-elemente. Hierdie natuurlik produk kom van die seewierspesie Ecklonia maxima, wat langs die Atlantiese kus van Suider-Afrika groei.

Wat doen ek daarmee?

KynoKelp word gebruik as blaarvoeding of grondtoediening. Die vloeistof word maklik deur die plant opgeneem.

Dit is uiters nuttig om wortelgroei ‘n hupstoot te gee, daarom kan dit veral gebruik word tydens ontkieming en wanneer saailinge uitgeplant word of wanneer ongunstige toestande wortelgroei beperk of belemmer.

Selfs as jou plant se wortels in ’n goeie toestand is, kan KynoKelp help om die wortelstelsel te onderhou. Dit kan ook toegedien word tydens knopvorming, vrugset en vinnige vrugontwikkeling.

Spanningstoestande is nadelig vir plante se groei en ontwikkeling. Om hierdie negatiewe uitwerking teen te werk, kan KynoKelp gebruik word. Spanningstoestande sluit byvoorbeeld hoë soutvlakke of uiterste temperature in.

Wat maak dit anders?

KynoKelp bevorder die wortelontwikkeling van plante. Die sterk wortels kan dan makliker voeding opneem en waterverbruik verminder. Dit help om sterk plante te vorm wat opbrengste verhoog. Die spanning wat plante tydens vrugvorming of ander uitdagende toestande ervaar, word deur KynoKelp bekamp.

Hoe gebruik ek dit?

Toediening is nie ’n “alleman-storie” nie. Afhangende van die soort plant, die plantgroeistadium, die graad van die ongunstige toestande en die reaksie wat vereis word, gaan toediening verskil. Byvoorbeeld, as net instandhouding vereis word, word ’n baie laer dosis gebruik as wanneer ’n plant onder uitdagende spanningstoestande verkeer.

Dit is ideal om hierdie produk vroegoggend of laatmiddag te gebruik.

Om enige probleme te voorkom, moet ’n mengbaarheidstoets gedoen word voor KynoKelp met ander kunsmis gemeng word. Dit is ook belangrik om nie die maksimum toedieningshoeveelhede per hektaar te oorskry nie.

Vir meer inligting, kontak 011-317-2000, info@kynoch.co.za of besoek www.kynoch.co.za.