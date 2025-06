Kry beheer oor onvoorspelbare oeste: Alvan Blanch se Double Flow-graandroër is die oplossing

760 words

Namate Suid-Afrika se landbou-omstandighede al hoe meer ingewikkeld raak, is die behoefte aan buigsame, hoëprestasie-oplossings ná die oes nog nooit so dringend soos nou nie. In ’n tyd van verkorte oestye, onvoorspelbare reënval en stygende insetkoste, is doeltreffende graandroërs nie meer ’n luuksheid nie; dit is ’n strategiese noodsaaklikheid.

Ontmoet die Double Flow-droër, ontwerp en vervaardig in die Verenigde Koninkryk deur Alvan Blanch, wat reeds op Afrikagrond sy waarde bewys.

Suid-Afrikaanse boere ervaar toenemende oesdruk

Graanprodusente regoor die land ervaar toenemende druk om vroeër te oes, dikwels terwyl die voginhoud in gewasse soos mielies steeds bo die markvereistes is. Die hoofredes hiervoor sluit in:

Onvoorspelbare weer: Laatseisoen-reëns kom al hoe meer voor, wat boere dwing om vroeër te oes om oesverliese of ontoeganklike lande te vermy.

Laatseisoen-reëns kom al hoe meer voor, wat boere dwing om vroeër te oes om oesverliese of ontoeganklike lande te vermy. Mark-tydsberekening: Om graan vroeg te verkoop beteken dikwels beter pryse, maar slegs as die voginhoud vinnig en doeltreffend verminder kan word.

Om graan vroeg te verkoop beteken dikwels beter pryse, maar slegs as die voginhoud vinnig en doeltreffend verminder kan word. Vinniger, groter stropers: Hoë-uitsetstroperstelsels en spilpuntbesproeiing stel boere in staat om vinniger oor groter gebiede te oes, wat die behoefte aan doeltreffende droërs verhoog.

Hoë-uitsetstroperstelsels en spilpuntbesproeiing stel boere in staat om vinniger oor groter gebiede te oes, wat die behoefte aan doeltreffende droërs verhoog. Spesialisbehoeftes: Nisverwerkers soos brouerye benodig spesifieke vogvlakke en sagte hantering – presiese droging is van kardinale belang.

Konvensionele droërs skiet tekort

Tradisionele toringsdroërs sukkel dikwels met ongelyke droging, graanbeskadiging (veral by sensitiewe gewasse soos bone), en onvermoë om hoë voginhoud of moeilik-vloeiende materiaal te hanteer. Hierdie tekortkominge lei tot ondoeltreffendheid, hoër bedryfskoste en in sommige gevalle, produkverlies.

’n Slimmer droogoplossing: Die Alvan Blanch Double Flow-droër

Die Double Flow-droër van Alvan Blanch is spesiaal ontwerp om hierdie uitdagings die hoof te bied. Met fokus op steekhoudendheid, veelsydigheid en doeltreffendheid, pas hierdie droër perfek by die moderne landbou-eise van Suider-Afrika.

Sleuteleienskappe sluit in:

Gelyke, konsekwente droging: Die vernuwende dubbelvloei-droogstelsel verseker volle produkomset tussen droogstadiums, wat warmkolle en vogverskille uitskakel.

Die vernuwende dubbelvloei-droogstelsel verseker volle produkomset tussen droogstadiums, wat warmkolle en vogverskille uitskakel. Veilig vir sensitiewe gewasse: Een van die veiligste droog

Een van die veiligste droog stelsels beskikbaar – dit hanteer brose gewasse soos bone, neute of ontkiemde sorghum sonder skade.

Hanteer moeilik-verwerkbare materiaal: Nat mielies met hoë voginhoud? Geen probleem. Onreëlmatige vloei? Ook nie ‘n uitdaging nie.

Nat mielies met hoë voginhoud? Geen probleem. Onreëlmatige vloei? Ook nie ‘n uitdaging nie. Buigsame brandstofopsies: Diesel, gas, biomassa of selfs warm water – kies die brandstof wat jou omstandighede en begroting pas.

Diesel, gas, biomassa of selfs warm water – kies die brandstof wat jou omstandighede en begroting pas. Slim outomatisering: Opsionele PLC-beheer, vogmonitering in reële tyd en geoutomatiseerde hanteringstelsels bespaar arbeid en verhoog akkuraatheid.

Opsionele PLC-beheer, vogmonitering in reële tyd en geoutomatiseerde hanteringstelsels bespaar arbeid en verhoog akkuraatheid. Maklike installasie en lae instandhouding: Ontwerp vir vinnige opstelling met minimale ingenieurswerk en ‘n selfreinigende hortjiesbodem om instandhouding laag te hou.

Ontwerp vir vinnige opstelling met minimale ingenieurswerk en ‘n selfreinigende hortjiesbodem om instandhouding laag te hou. Pasgemaak vir jou plaas: Elke eenheid word volgens jou gewassoorte, kapasiteit en plaasuitleg aangepas.

Volhoubare opgraderings wat energiekoste besnoei

Benewens sy kernontwerp kan die droër toegerus word met energiebesparende opgraderings wat energieverbruik tot 35% kan verminder:

Stofhuis: Versamel fyn stof en kaf vir ‘n skoner werksomgewing en makliker instandhouding.

Versamel fyn stof en kaf vir ‘n skoner werksomgewing en makliker instandhouding. Eco-huis: Herwin hitte wat tydens drogin vrygestel word, verhoog doeltreffendheid en verminder brandstofverbruik.

Herwin hitte wat tydens drogin vrygestel word, verhoog doeltreffendheid en verminder brandstofverbruik. Isolasie: Verminder hitte- en klankverlies vir beter voldoening aan omgewingstandaarde en werkverrigting.

Verminder hitte- en klankverlies vir beter voldoening aan omgewingstandaarde en werkverrigting. Vogbeheerstelsel: Moniteer voginhoud in werkliketyd en verseker deurgaans optimale droogvlakke.

Bewese prestasie in Suid-Afrika en verder

Alvan Blanch se sukses in Suid-Afrika is nie net teoreties nie – dit is gegrond op praktiese installasies:

Dannhauser, KZN: ’n DF26500-eenheid met volledige ontvangstelsel bied hoëkapasiteit-droging vir mielies en sorghum. “Ons droog hoëvoggraan in ’n enkele stap,” sê Chris Lubbe van Dannhauser Malt. “Die PLC-beheer bespaar tyd en brandstof, en ons waardeer die brandstofbuigsaamheid.” – DF26500 With Intake System – Dannhauser – South Africa • Alvan Blanch 2025

Limpopo: ’n DF48000-stelsel by WM Foods het deurset verhoog, na-oes-verliese verminder en graangehalte verbeter. Double Flow Grain Drier DF48000 – WM Foods – South Africa • Alvan Blanch 2025

VKB Silo-kompleks, Ascent: Wys nywerheidsprestasie op koöperatiewe skaal.

Mkushi, Zambië: ’n DF15900-droër ondersteun plaasdroging van mielies, wat oesvensters verleng en verliese verminder. Continuous Flow Grain Drier – DF15900 – Clem Investments – Zambia • Alvan Blanch 2025

Om meer uit te vind oor ander suksesvolle projekte wat alreeds afgehandel is, druk op die volgende skakel: Our Projects • Alvan Blanch

Ons droog alles – ongeëwenaarde veelsydigheid

Van mielies, koring, sonneblom en kanola tot spesialisprodukte soos seewier, katoen, amandels en selfs houtskyfies – die Double Flow-droër pas aan. Dit word gerugsteun deur meer as 70 jaar se ingenieursuitnemendheid en ‘n toetsfasiliteit om elke droogkonfigurasie te bevestig. Geen ander droërreeks bied dieselfde materiaalhanteringsaanpasbaarheid nie.

Kry ’n oplossing wat om jou plaas gebou is

Of jy nou jou graanhanteringstelsel uitbrei, brandstofoorskakeling beplan of net ’n droogstelsel nodig het wat betroubaar werk – Alvan Blanch se Double Flow-droër is die regte hulpmiddel.

Vir ’n gratis konsultasie, skakel of WhatsApp +44(0)-7710-395-305, stuur ’n e-pos na info@alvanblanch.co.uk, of besoek hulle webwerf by www.alvanblanchgroup.com.