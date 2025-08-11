KragDag 2025 wys die pad na selfstandigheid en volhoubaarheid: ’n Platform vir oplossings
KragDag 2025 het van 7 tot 9 Augustus plaasgevind op die pragtige Diamantvallei Landgoed net buite Pretoria. Die jaarlikse ekspo, wat homself gevestig het as die voorste platform vir selfstandigheid en volhoubare oplossings in Suid-Afrika, het besoekers van regoor die land gelok. Onder die tema “Bou ’n nalatenskap” is daar gefokus op praktiese idees en tegnologie wat gesinne, boere en entrepreneurs bemagtig om onafhanklik te leef en volhoubaar te produseer.
Met ’n ryk verskeidenheid uitstallings, demonstrasies en gesprekke, het KragDag 2025 weer bewys dat dit veel meer is as net ’n handelskou. Dit is ’n leerskool en netwerkgeleentheid waar idees uitgeruil en toekomsplanne gesmee word.
Landbou en tegnologie hand aan hand
Hoewel KragDag ’n wye reeks sektore dek, van hernubare energie en waterbestuur tot sekuriteit en huisoplossings, het landbou en plaasverwante tegnologie ook ’n sterk stempel afgedruk. Verskeie bekende handelsname was op die terrein om hulle produkte en oplossings aan die publiek ten toon te stel.
Smith Power Equipment het vanjaar groot aandag getrek met hul indrukwekkende reeks landbou- en terreinvoertuie. Bekend vir hul verspreiding van handelsmerke soos Kubota, Polaris en Linhai, het hulle besoekers gewys hoe moderne, betroubare toerusting produktiwiteit op die plaas kan verhoog en instandhouding kan vergemaklik.
Afrison, ’n maatskappy wat spesialiseer in hoëgehalte industriële LED-beligting, het gewys hoe energie-doeltreffende beligting ’n groot verskil kan maak – nie net in besparings op elektrisiteit nie, maar ook in die verbetering van werksomgewings in landbou, nywerheid en kommersiële ruimtes.
By Tal-Tec se uitstalruimte kon besoekers meer leer oor hul omvattende reeks vee- en landbou-toerusting. As ’n gevestigde naam in die bedryf bied Tal-Tec oplossings wat boere help om veehantering veiliger, vinniger en meer doeltreffend te maak. Demonstrasies het duidelik gewys hoe robuust en prakties hul toerusting in die veld is.
Algar het ook vanjaar ’n stewige teenwoordigheid gehad. Hul kundigheid in landbou- en industriële oplossings het baie belangstelling gelok, veral van produsente wat op soek is na betroubare tegnologie vir aanwending in verskeie produksie-omgewings.
’n Vol program vir alle belangstellings
KragDag se program het deurgaans gesorg vir ’n balans tussen praktiese uitstallings, kundige praatjies en gesinsvriendelike aktiwiteite. Besoekers kon leer oor hernubare energie-oplossings, wateropvang en -filtrering, organiese landboupraktyke, asook nuwe tegnologie in landboumasjinerie en infrastruktuur.
Vir boere was daar talle geleenthede om met vervaardigers en verskaffers in gesprek te tree, vrae te vra en produkte self te toets. Die waarde hiervan lê daarin dat ’n boer eerstehands kan sien hoe ’n masjien of stelsel in die praktyk werk, voordat ’n beleggingsbesluit geneem word.
Die gesinsvriendelike karakter van KragDag is steeds ’n sterk trekpleister. Kinders en jongmense is bekendgestel aan vaardighede soos tuinmaak, basiese tegniese werk, en selfs entrepreneurskap, wat strook met die ekspo se visie om selfstandigheid van kleins af aan te moedig.
Selfstandigheid as ’n noodsaaklikheid
In ’n tyd waarin beurtkrag, watertekorte en ander infrastruktuur-uitdagings die daaglikse werklikheid in Suid-Afrika vorm, bied KragDag ’n platform vir realistiese, bekostigbare en volhoubare oplossings. Dit is ’n plek waar mense met praktiese planne vorendag kom, waar boere inspirasie vind om hul bedrywighede aan te pas, en waar gesinne leer om minder afhanklik te wees van onbetroubare dienste.
Die tema “Bou ’n nalatenskap” het deurgaans weerklank gevind – of dit nou in die konteks van gesinswaardes, volhoubare produksie of tegnologie-oordrag was. Deelnemers het nie net met nuwe idees huis toe gegaan nie, maar ook met ’n sterker bewustheid dat selfstandigheid nie net ’n keuse is nie, maar ’n belegging in die toekoms.
KragDag 2025 het weereens sy posisie bevestig as ’n onmisbare geleentheid vir almal wat ernstig is oor selfstandigheid, volhoubaarheid en praktiese oplossings vir ’n uitdagende toekoms. Die ekspo het nie net produkte en dienste vertoon nie, maar ’n visie gedeel: ’n Suid-Afrika waar gemeenskappe, boere en besighede sterker staan, meer selfonderhoudend is en volhoubare groei nastreef.
Vir meer inligting oor die volgende KragDag, besoek gerus die webblad.
Leave A Comment