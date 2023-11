Knittex handhaaf deurlopende kwaliteit met die smeltvloei-toets

By

Knittex verseker kwaliteit in hulle produkte deur te verseker die regte kwaliteit plastiek toe te pas.

Die smeltvloeitoets se doel is om te bepaal dat die gehalte van die HDPE wa tin die vervaardiging van skadunette gebruik word presies is. Omdat hierdie roumateriaal bydra tot die sterkte en bestandheid van die eindproduk, is hierdie stap baie belangrik.

‘n Spesifieke hoeveelheid van die gesmelte plastiek word afgesny, geweeg en die resultaat bevestig of die regte smelttempo van die hoofbestanddeel korrek is.

Vir meer inligting, besoek www.knittex.co.za.