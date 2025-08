Kalahari Genetics lei tot ’n nuwe era in wildteling

667 words

Die Suid-Afrikaanse wildbedryf ontwikkel vinnig as gevolg van innovasie, regulatoriese veranderinge en ’n groeiende klem op volhoubaarheid en transformasie. Hierdie nuwe era vereis visiegedrewe telers wat ekologiese bewaring met langtermyn kommersiële waarde kan balanseer.

Met die toetrede van Kalahari Genetics, ’n toonaangewende wildteelmaatskappy wat spesialiseer in Kalahari-spesies, word ’n nuwe hoofstuk in wildteling geskryf. Met ’n skerp fokus op die verbetering van suiwer Kalahari-bloedlyne, seldsame kleurvariante, en ’n verbintenis tot volhoubare praktyke, is Kalahari Genetics een van die voorkeurkeuses vir die wildteler opsoek na topklas-genetika.

’n Erfenis van uitnemendheid

Gegrond in vyf jaar se deeglike genetiese beplanning en seleksie, funksioneer Kalahari Genetics vanaf ’n doelgeboude, 19 000-hektaar teelfasiliteit naby Askham in die Noord-Kaap. Die maatskappy verseker genetiese integriteit deur slegs die beste teeldiere van Suid-Afrika en Namibië te verkry, en stel daarmee ’n nuwe maatstaf vir kwaliteit.

Kalahari Genetics kombineer ook die teel van seldsame, hoë-aanvraag kleurvariante, soos rooi-, ivoor- en goue gemsbokke, swart rooibokke, goue en Seretse wildebeeste, asook al die springbokkleure (koper, swart, wit, dapple). Koning– en bondelande is ook onlangs deel van Kalahari Genetics se profiel gemaak, met ’n verdere fokus om die genetika in die Kalahari te verbeter en meer aanpasbaar te maak vir die ekstreme Kalahari-toestande.

Ander spesies waarop Kalahari Genetics voorts fokus om genetika te bevorder, ten einde ’n verdere bydrae tot die wildbedryf te lewer sluit buffels, elande, waterbokke, koedoes, rooibokke, blesbokke, hartebeeste en koning swart wildbeeste in.

’n Verbintenis tot premium genetika

“By Kalahari Genetics is ons toegewy aan die teling van premium wildspesies uit geneties superieure Kalahari-bloedlyne. Daar is ’n groeiende vraag na eksklusiewe, hoëprestasie-genetika in die wildbedryf en Kalahari Genetics is geposisioneer om van die beste wildgenetika wat vandag beskikbaar is, aan die mark bekend te stel,” sê Japie van Niekerk, stigter van Kalahari Genetics.

“Ons verbintenis tot genetiese uitnemendheid sal nie net individuele teelbedrywighede verbeter nie, maar ook die volhoubaarheid en winsgewendheid van die Suid-Afrikaanse wildbedryf versterk.”

As stigter en uitvoerende hoof van New Africa Developments, is Japie se kernmissie om wêreldklas, kundig-uitgevoerde infrastruktuurprojekte in histories benadeelde gebiede van Suid-Afrika te lewer. Sy fokus was nog altyd daarop om ekonomiese groei aan te wakker en welvaart te bevorder deur winkelsentrums te bou wat noodsaaklike toegang tot produkte, dienste en werksgeleenthede bied. Japie se ambisie strek egter verder as slegs ontwikkeling – hy laat ook ’n indruk in die ekotoerisme-sektor met die bekende Cheetah Plains, ’n eksklusiewe private wildreservaat in Sabi Sand, waar volhoubaarheid hand aan hand gaan met omgewingsbewaring en maatskaplike impak.

Roy Barlow, die sleutelpersoon in die operasie, voeg by: “Ons is passievol oor die bewaring van die Kalahari se unieke wildlewe en verbind daartoe om telers toegang te gee tot voortreflike diere wat die toekoms van die bedryf sal bevorder.”

Met meer as 20 jaar se toewyding en ervaring vanuit die wildteelbedryf en waardevolle agtergrondkennis as groenteprodusent en strateeg, het Roy ’n pionier in volhoubare wildboerdery geword. Sy se benadering tot wildteling is dinamies en innoverend, gerugsteun deur ’n verstandhouding met genetika en ’n helder visie vir die toekoms. Onder sy bestuur word teelprogramme geskep wat nie net op kommersiële sukses gemik is nie, maar ook op die bewaring en verbetering van inheemse Kalahari-spesies.

Kalahari Genetics se eerste nasionale wildveiling word in 2026 aangebied, en bied wildtelers regoor die land die geleentheid om eksklusiewe diere met egte Kalahari-genetika aan te skaf.

Vir meer inligting oor Kalahari Genetics en om op hoogte te bly van opkomende veilingbesonderhede, besoek www.kalaharigenetics.co.za, volg Kalahari Genetics op Facebook by facebook.com/KalahariGenetics of op Instagram by @kalahari_genetics.

Oor Kalahari Genetics

Kalahari Genetics, ’n spesialis-wildteelmaatskappy wat fokus op spesies uniek aan die Kalahariwoestyn, word amptelik in 2025 bekendgestel.

2025 bekendgestel. Met ’n wêreldklas, 19 000 hektaar fasiliteit bied die maatskappy premium genetika, insluitende seldsame kleurvariante en suiwer Kalahari-bloedlyne vanuit meer as 20 inheemse wildspesies.

Kalahari Genetics se eerste premium-wildveiling word in 2026 aangebied, met eksklusiewe wild wat in die Kalahari geteel word.

Kalahari Genetics beoog om die Suid-Afrikaanse wildteelbedryf te bevorder deur volhoubaarheid, wetenskaplike akkuraatheid en voortreflike genetika te kombineer.