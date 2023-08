Jamica Brahman en Simbra-stoet hou uitstekende 10de produksieveiling

By

Jamica Brahman en Simbra-stoet se 10de produksieveiling het vanjaar op 19 Augustus 2023 plaasgevind by die Bull Ring Auction House in Ermelo.

James en Janco Prinsloo is agter die stuur van sake by Jamica en die twee broers het uitsonderlike pryse is op die veiling behaal vir beide die Brahman en Simbra bulle.

Vir hierdie twee broers kom goeie genetika eerste. Hulle streng seleksie en keuring van diere was’n toonbeeld van die diere wat op vanjaar aanbod by hulle jaarlikse produksieveiling was.

“Dankie James, Janco, en jou gesin vir die ongelooflike eer; dankie aan elkeen van ons gewaardeerde klante; dankie aan Swiftvee, JJ en Jaco, Wessel en Sakkie, en die res van die fantastiese span by Vleissentraal Ermelo. ‘n Spesiale dankie aan almal wat gehelp het om die Bull Ring fasiliteit so pragtig op te maak,” sluit PM Swart van Vleissentraal, af.

Maak seker jy dagboek Jamica se volgende produksieveiling vroegtydig om nie uit te mis op hierdie goeie genetika en topgehalte diere nie!

