In Broederstroom bly die grond nat danksy Afriq Water en Irrigation Unlimited

Na byna 40 jaar het Johan Hanekom (70) en sy vrou van Brits besluit om hulself in Broederstroom te gaan vestig. Johan het jare lank met soetrissies en komkommers geboer. Hy wou in Broederstroom daarop konsentreer om kruie te kweek en ՚n groeilamp wat hy ontwikkel het te bemark. Hy en sy vrou het immers hulle veldhoede afgehaal om te rus. Johan moes egter eers die groeilamp uittoets, en daarvoor het hy ՚n kweekhuis nodig gehad. In Broederstroom het hulle ՚n verwaarloosde plaas gevind waarop jare lank nie geboer was nie. Hulle het besluit om dit hulle nuwe tuiste te maak.

“Maar nou ken jy mos daai virus in ՚n boer se bloed; ons wou net iets probeer en later het ons nou weer ՚n hele stuk grond in produksie gehad. Dit was maar ՚n vloekskoot gewees, want eintlik wou ons net rustig aangegaan het,” vertel Johan laggend.

En so is Thysaan Boerdery twee jaar gelede gevestig. Hier boer Johan op vyf hektaar intensief met aarbeie en soetrissies onder besproeiing.

Plaaslike vervaardiging is pure plesier

Johan ken ՚n gedeelte van die sukses op sy plaas tot dusver toe aan Afriq Water se produkte. In Augustus 2024 het twee welbekende besproeiingsmaatskappye, Irrigation Unlimited en Afriq Water, hande gevat om meer vir die boer te bied. Irrigation Unlimited is nou ook die trotse verspreiders van Afriq Water se staatmakerprodukte. Johan vertel hy het jare lank ՚n ander handelsmerk gebruik en het die produkte terloops raakgeloop eendag toe hy verpakkingsmateriaal gaan koop het. Dit het hom geïnteresseer en hy het besluit om twee rolle druppyp te koop. Van daar af het hy sy boerdery oorgeskuif na Afriq Water se produkte.

Vandag het hy vier sprinkelaarlyne, en het hulle al meer as 100 000 drupbesproeiingslyne op sy plaas geïnstalleer. Op Thysaan Boerdery maak hulle staat op Afriq Water se sprinkelaar- en drupperlyne asook die HDPEgoukoppelstelsels.

Presiese watervoorsiening

Afriq Water se drupbesproeiing is ontwerp om te verseker dat die water by jou plant se wortels uitkom. Die stelsels kan gestel word om ՚n sekere hoeveelheid water per uur toe te dien. Johan vertel dat die grond in Broederstroom anders is as waaraan hy gewoond was in Brits.

Hy moes vinnig leer hoe om die klipperige kleigrond vir hom te laat werk. Daarom gebruik hy die sprinkelaarlyne om die grond nat te maak voordat hulle begin plant. Daarna word drupbesproeiing vir die aarbeie en soetrissies aangelê. Die soetrissies is maar vol fiemies en dus vertel Johan dat hy nie sprinkelaarbesproeiing op hulle kan gebruik nie, “omdat hulle nie van nat blare hou nie”. Die drupbesproeiing verseker dat die water direk na die plante se wortels toe gaan.

Johan is trots Suid-Afrikaans, daarom is dit vir hom lekker om met ՚n maatskappy te werk wat al hulle produkte plaaslik vervaardig. Afriq Water vervaardig hulle besproeiingspype van 12 mm of 16 mm met verskillende wanddiktes wat die vloei van jou water beheer.

“’n Mens moet nie vergeet nie, ՚n boer weet wat hy wil gebruik. Ek was aangenaam verras oor hoe uitstekend die inligting op hulle produkte deurgegee word op hulle webtuiste,” sê hy.

Aan die begin het hy gebruik gemaak van die 0,15 mm dikte pype om sy aarbeie te besproei, maar hy het agtergekom dat dit nie genoeg is nie, veral op die aarbeie waar hulle drie jaar lê. Hy het toe besluit om oor te beweeg na die 0,4 mm pype wat twee liter per uur lewer in plaas van een liter, want dit loog vir Johan die gronde beter. Johan lê hierdie druplyne in twee rye aan onder die plastiek van sy aarbeie om te help dat die water nie so vinnig verdamp nie en dat die grond nat bly. Hy gebruik ook sy sprinkelaarlyne van tyd tot tyd om die aarbeie ՚n ekstra hupstoot te gee wanneer die son te warm raak.

Produkte wat hou

Een van die produkte wat vir Johan summier uitstaan is Afriq Water se HDPE-goukoppelpype en hy vertel dat die koppelings absoluut uitstekend is. Die koppelstelsels is ՚n duursame en kostedoeltreffende vervanging vir staalpypstelsels.

“Ek is ook nou nie meer vandag se kind nie; ons kom mos maar van die dae van ou staalpype af en toe is dit aluminiumpype. Die probleem hiermee was dat hulle die koppelings begin steel het om as skrootmetaal te verkoop,” vertel hy.

Hy het eendag Afriq Water se pype in ՚n ander boer se lande raakgesien en ՚n bietjie meer gaan uitvind oor die pype en waar ՚n mens hulle in die hande kan kry. “Hulle hanteer eenvoudig net baie lekkerder as die staal, want hulle is so lig. Hulle goukoppelpype is ՚n absolute wenner; ek hoop die mense pak hulle die hele Suid-Afrika vol.

“Ek sal die produkte aanbeveel by wie ook al by my navraag doen. Ek wens eintlik uit my hart vir hierdie mense groot voorspoed toe,” sê Johan.

Om navraag te doen oor Afriq Waterprodukte, besoek gerus die Irrigation Unlimited-webtuiste by www.iunlimited.co.za of kontak die Pretoria-tak by (+27) 12-736-2121 of die Kaapstadtak by (+27) 21-946-1194.