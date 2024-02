HUNTEX2024: Die jag begin hier

Dit is amper tyd! Vang gees vir HuntEx wat elke jaar die langverwagte jagseisoen afskop! Voorbereidings vir vanjaar se skou het reeds in Mei 2023 begin om te verseker dat jagters, skuts en buitelug-entoesiaste weer eens kan kies en keur onder ’n wye verskeidenheid gesogte produkte en dienste onder een dak.

Die positiewe terugvoer wat van besoekers aan HuntEx2023 ontvang is, het die organiseerders aangemoedig om nog ‘n onvergeetlike geleentheid vir jagters en buitelewe-entoesiaste te beplan. HuntEx2024 vind van 26 – 28 April 2024 plaas in vyf van die groot uitstalsale van die Gallagher-sentrum kompleks, wat sowat 23 000 m2 onder-dak uitstalruimte dek.

Saal 2: Die plek vir vuurwapens, optika, bykomstighede en kunswerke

Soos gewoonlik is Saal 2 die plek waar handelaars en vervaardigers van vuurwapens, ammunisie, taktiese produkte, lugdrukwapens, messe en taktiese toerusting hulle jongste produkte vertoon. Haelgeweer- en handwapenvervaardigers van Turkye maak hulle debuut by HuntEx en sal na verwagting groot belangstelling lok. Vir die nuutste in optika kan besoekers gaan kyk wat vervaardigers uit die VSA en China aanbied. Die Chinese vervaardigers stel veral belang om nuwe markte vir hulle nagvisie-optika te ondersoek. Kunsliefhebbers sal geleentheid kry om top natuurkunstenaars en beeldhouers se jongste werke te besigtig en te koop. Soos gewoonlik, kan Saal 2 se verskeidenheid produkte en dienste besoekers die hele dag besig hou. In die Link, op pad na Saal 3, kan besoekers wêreldberoemde vervaardigers van optika, Swarovski, Kahles en Vortex se produkte besigtig.

Saal 3: Die plek vir amper alles

Saal 3 hou heelwat verrassings in omdat dit wegbreek van gebruiklike klere en voertuie wat vorige jare die uitstallings in dié saal oorheers het. Vanjaar se uitstallers in Saal 3 sluit in taktiese en selfverdedigingsvuurwapens, jaggewere, haelgewere, ammunisie, lugdrukwapens, boogjag, kamoefleerdrag en -toerusting, leerware, produkte vir 4×4-voertuie en kampeeruitrusting. Saal 3 is ook die tuiste van Sharp Corner waar Suid-Afrika se mesmakers hul handewerk uitstal. Behalwe vir praktiese gebruiksitems, sal lede van die Mesmakersgilde vanjaar uitsonderlike en unieke versamelaarsitems ten toon stel. Crown National sal weer demonstreer hoe om hulle speserye in resepte vir die voorbereiding van biltong, wors en ander gewilde vleissnitte te gebruik.

Saal 4: Vind jou gunsteling jagbestemming

Saal 4 is waar Suid-Afrika se top jagoperateurs hulle bestemmings en jagpakkette bemark. Hierdie jaar se uitstalling sluit ook ‘n jagkonsessie na Mosambiek en ‘n uitstekende jagplek in Argentinië in. Ander uitstallers sluit in koeëlvervaardigers en taksidermiste, en vervaardigers van leerware, vellies, leergordels en- sakke. Vir die eerste keer by HuntEx kan beginnersjagters The Hunting Corporation besoek wat spesialiseer in die opleiding van jag- en skietvaardighede. Sestien mesmakers van Wazirabad in Pakistan sal hul eiesoortige messe, eetgerei en byle in Saal 4 uitstal.

Saal 5: Van alles en nog wat

Laastens is daar Saal 5 wat ‘n verskeidenheid uitstallings insluit, waaronder vuurwapenhandelaars, koeëlvervaardigers, optika, geweerkolwe, herlaaitoerusting, ander vuurwapenverwante bykomstighede, en messe uit Swede. Daar is selfs voorsiening gemaak vir hondeliefhebbers wat by Boerboeltelers kan uitvind oor dié eg-Suid-Afrikaanse honderas. Eienaars van bakkies en 4×4-voertuie kan rondkyk vir die regte bykomstighede, bande, wiele en alles om hul volgende veldry-sloertoer die moeite werd te maak. Persoonlike items en bykomstighede in Saal 5 sluit in oogbeskerming, skoene en die regte middels om jou baard in toom, aantreklik en streelbaar te hou. Buitelugkokke kan rondsnuffel tussen die jongste braai- en kookgerei wat hulle monde sal laat water.

Dinge om te doen en te beleef

Die gewilde, daaglikse gelukkige trekking waarin gesogte items soos jaggewere, handwapens, optika en talle ander pryse gewen kan word, vind op Saterdag- en Sondagmiddag plaas. Hierdie gratis gelukkige trekkings skep groot opgewondenheid omdat enigiemand iets kan wen. ʼn Veiling van klassieke vuurwapens word op Saterdag gehou wanneer vuurwapengeesdriftiges of -versamelaars op gesogte klassieke jaggewere kan bie. Daar is ook ‘n geleentheid om met handwapens en semi-outomatiese randslaggewere op die goedgekeurde skietbaan te skiet. Probeer gerus jou vaardigheid om ʼn sweep te klap, met ʼn boog te skiet en ʼn mes of byl te gooi.

Kaartjies, pryse en tye

Toegangskaartjies kos R150 per persoon. Kinders 10 jaar en jonger kry gratis toegang.

Koop kaartjies aanlyn by www.huntex.net of by die twee ingangshekke by Gallagher. Die hoofingang sal elke dag reeds om 07:00 open om lang toue te voorkom. Alhoewel die sale eers om 09:00 oopmaak vir besoekers, kan hulle koffie en beskuit in die Boma koop. Vir die eerste keer sal HuntEx vanjaar langer oop bly op Vrydag, 26 April – van 09:00 tot 20:00 – sodat besoekers selfs ná werk ʼn draai by die skou kan maak. Kaartjies kos R100 elk by die hek vir besoekers wat op Vrydag na 16:00 arriveer.

Saterdag, 27 April: 08:00 tot 18:00

Sondag, 28 April: 08:00 tot 17:00.