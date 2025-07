Hou jou vuurwapen veilig en wettig: Wat jy moet weet oor voertuigkluise

1097 words

Vir Suid-Afrikaanse boere, sakelui en jagters wat daagliks ‘n vuurwapen dra, is daar tye wanneer jy dit eenvoudig nie op jou persoon kan hou nie, byvoorbeeld by ‘n regeringsgebou, hospitaal of selfs tydens ‘n stranduitstappie. In sulke situasies is ‘n voertuigkluis ‘n noodsaaklike stuk toerusting. Dit beskerm nie net jou vuurwapen teen diefstal nie, maar verseker ook dat jy aan die wet voldoen en jou bevoegdheid beskerm.

Tog is baie vuurwapeneienaars onbewus daarvan dat dit wettig is om jou vuurwapen in ‘n voertuig agter te laat indien jy ‘n wetlike, gekeurde kluis gebruik. Hierdie gebrek aan kennis lei tot gevaarlike situasies waar wapens los in voertuie gelaat word, wat die eienaar, sy/haar bevoegdheid en die gemeenskap in gevaar stel. Pangolin Safes sien hierdie werklikheid daagliks. Mense wat glo dat hulle “nie mag” hulel wapen in die bakkie los nie, en dit dan los onder ‘n sitplek of in ‘n paneelkissie wegsteek.

Kom ons kyk na wat die wet sê, wat die vereistes is, en beantwoord van die algemene wanopvattings sodat jy ingeligte, verantwoordelike besluite kan neem.

Wat sê die wet oor voertuigkluise?

Die Suid-Afrikaanse Wet op Beheer van Vuurwapens 60 van 2000 en die verbonde Regulasies van 2004 bepaal duidelik dat vuurwapens en ammunisie altyd veilig geberg moet word. Wanneer jou vuurwapen nie op jou persoon of onder jou direkte beheer is nie, moet dit in ‘n voorgeskrewe kluis, sterkkamer of toestel gestoor word wat aan die nasionale standaarde voldoen.

Die wet erken spesifiek dat daar tye is wanneer ‘n vuurwapeneienaar ‘n wapen tydelik in ‘n voertuig of karavaan moet bêre. Daarom maak dit voorsiening vir Tipe B3-kluise wat ontwerp en vervaardig is om vuurwapens en ammunisie tydelik in voertuie te beveilig.

Ongelukkig is daar baie verkeerde opvattings. Baie eienaars glo:

“Jy mag nie jou wapen in jou bakkie los nie.”

“Voertuigkluise is ‘n grys area in die wet.”

“As my bakkie gesteel word, verloor ek my bevoegdheid selfs al was my wapen in ‘n kluis.”

Hierdie sienings is verkeerd. Die wet is duidelik: indien jy jou vuurwapen in ‘n goedgekeurde Tipe B3-voertuigkluis toesluit, vasgebout aan die voertuig en die voertuig het ‘n immobiliseerder, voldoen jy aan die wetlike vereiste vir tydelike berging.

Hoe lyk ‘n wettige voertuigkluis?

Volgens SANS 953-1:2018 moet ‘n Type B3-voertuigkluis aan die volgende kriteria voldoen:

Vervaardig van staal minstens 2 mm dik.

Sluit die vuurwapen heeltemal in wanneer dit toe is.

Toegerus met ‘n doeltreffende sluitmeganisme.

Skarniere en sluitpenne mag nie maklik verwyder kan word nie.

Stewig vasgebout aan die bak of vloer van die voertuig.

Geïnstalleer in ‘n voertuig met ‘n immobiliseerder.

Voorsien van ‘n installasiesertifikaat wat die datum, installeerder, voertuigbesonderhede en voldoening bevestig.

Anders as jou huiskluis (Tipe B1 of B2), wat deur die SAPD geïnspekteer moet word, hoef jou voertuigkluis nie deur die SAPD geïnspekteer te word nie mits dit aan die standaard voldoen en jy die sertifikaat hou.

Algemene bekommernisse — en die regte antwoorde

Pangolin Safes het deur jare van gesprekke met boere, jagters en sakelui, by onder meer NAMPO, die mees algemene vrae en bekommernisse van vuurwapeneienaars geïdentifiseer:

“Dit is onveilig om my wapen in ‘n kluis toe te sluit terwyl ek ry.”

Dit is reg. Jou selfverdedigingswapen moet op jou persoon wees wanneer jy dit nodig het. Die voertuigkluis is daar vir wanneer jy kies om die wapen in die voertuig te laat.

Dit is reg. Jou selfverdedigingswapen moet op jou persoon wees wanneer jy dit nodig het. Die voertuigkluis is daar vir wanneer jy kies om die wapen in die voertuig te laat. "Wat doen ek met my wapen as ek 'n plek binnegaan waar vuurwapens verbode is?"

‘n Gekeurde voertuigkluis bied ‘n wettige en veilige oplossing by howe, konsulate, hospitale, sosiale geleenthede, strande, sportbyeenkomste, kroeë of jaglodges.

'n Gekeurde voertuigkluis bied 'n wettige en veilige oplossing by howe, konsulate, hospitale, sosiale geleenthede, strande, sportbyeenkomste, kroeë of jaglodges. "My bakkie kan gesteel word met my wapen daarin."

As jou wapen in ‘n wettige kluis is en jou voertuig ‘n immobiliseerder het, het jy aan jou wetlike verpligtinge voldoen.

As jou wapen in 'n wettige kluis is en jou voertuig 'n immobiliseerder het, het jy aan jou wetlike verpligtinge voldoen. "Is daar regtig plek vir 'n kluis in my bakkie?"

Pangolin ontwerp en installeer kluise spesifiek vir verskillende voertuie om die beste passing en toeganklikheid te verseker.

Ander gereelde vrae sluit in:

Is Pangolin se kluise SABS-goedgekeur?

Hoe en waar word die kluis gemonteer?

Kan dit twee wapens of langgewere hou?

Wat gebeur as ek my bakkie verkoop?

Hoekom kan ek dit nie self installeer nie?

Hoe vinnig kan ek my wapen uit die kluis kry?

Hierdie en ander vrae word deeglik verduidelik tydens die konsultasie en installasie.

Wat beteken “tydelike berging”?

Alhoewel die term “tydelik” nie uitdruklik in die Wet omskryf word nie, verwys dit na periodes wanneer jy weg is van jou geregistreerde huiskluis en nie jou vuurwapen op jou persoon kan dra nie. Voorbeelde sluit in besoeke aan verbode plekke, akkommodasie sonder ‘n kluis, of tydens ‘n jagtrip se oornagstop.

‘n Voertuigkluis mag egter nie jou goedgekeurde huiskluis vervang nie. Dit is nie ‘n permanente bergingsoplossing nie.

Pangolin Safes: Jou vennoot in veilige vuurwapenberging

Pangolin Safes is een van die min maatskappye in Suid-Afrika wat spesialiseer in die ontwerp, vervaardiging en installasie van wettige voertuigkluise. Hulle verstaan nie net die letter van die wet nie, maar ook die praktiese uitdagings wat vuurwapeneienaars in die veld ervaar.

Pangolin se Tipe B3-kluise word vervaardig van hoëgraad staal met stewige sluitmeganismes. Die installasie is professioneel, diskreet en presies volgens die vereistes van SANS 953-1. Nadat dit geïnstalleer is, ontvang jy ‘n amptelike sertifikaat wat die voldoening van jou kluis en die installasie bevestig.

Deur saam met Pangolin te werk, verseker jy dat jou wapen wettig en verantwoordelik beveilig is, en jy beskerm jouself, jou bevoegdheid en jou gemeenskap.

Belangrike wenke vir vuurwapeneienaars

Moet nooit jou vuurwapen los in jou voertuig agterlaat nie. Gebruik altyd ‘n gekeurde kluis.

Maak seker jou kluis is stewig vasgebout en dat jy jou installasiesertifikaat het.

Verseker dat jou voertuig ‘n werkende immobiliseerder het.

Slegs selfverdedigingswapens mag gelaai in ‘n voertuigkluis gebêre word.

Hou jou kluis en slot in ‘n goeie toestand en laat dit gereeld inspekteer.

Baie verwarring spruit uit die feit dat die spesifikasies en regulasies vir voertuigkluise nie vrylik beskikbaar is vir die publiek nie. Dit laat baie eienaars onseker en huiwerig om in ‘n wettige oplossing te belê.

Maak die regte keuse

Dit is elke vuurwapeneienaar se plig om aan die wet te voldoen en te voorkom dat vuurwapens in die verkeerde hande beland. ‘n Pangolin-voertuigkluis is nie net ‘n belegging in jou eie veiligheid en gemoedsrus nie, dit is ook ‘n bydrae tot die veiligheid van jou gemeenskap.

Kontak Pangolin vandag

Vir meer inligting oor Pangolin se wettige voertuigkluise, of om joune te laat ontwerp, vervaardig en installeer, besoek www.pangolinsafes.co.za of volg hulle op sosiale media. Wees verantwoordelik, bly wettig en hou jou vuurwapen altyd veilig.